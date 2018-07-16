16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunması

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Antalya'da sokakta yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M "Ben teşhirci değilim, hacıyım." diye kendini savundu.
Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunması
Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunması Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunması Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunması

Öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yürüyen Suriyeli A.M., bir taraftan cep telefonuna bakarken, iddiaya göre diğer eliyle de fermuarı açıp cinsel organını pantolonundan çıkardı.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA POLİS GELDİ

Bunu gören bir kadın, telefonla durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli A.M., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"TEŞHİRCİ DEĞİLİM, HACIYIM"

Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan A.M., sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini iddia ederek, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.

A.M., cinsel organını gösterdiği kişinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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