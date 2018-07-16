OHAL düzenlemesi için AK Parti'den ilk açıklama

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin, geçici maddeyle birlikte toplam 27 maddeden oluştuğu öğrenildi.

18 Temmuz'da sona erecek OHAL uygulaması yerine geçecek düzenleme Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Konuya ilişkin konuşan Bülent Turan, "OHAL kaldırılıyor. 18 Temmuz'dan sonra yok. Kanun teklifmizi bugün muhalefete götürdük, iyi niyetimizi ortaya koyduk. Kanun teklifini 15 gün içerisinde yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kanun teklifine göre;

-AK Parti'nin kanun teklifine göre valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

-Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.

-Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

-Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

-Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.