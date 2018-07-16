17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:26
    • 27°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 89.744 -0.17
  • Altın: 193,389 -0.27
  • Dolar: 4,8352 -0.20
  • Euro: 5,6600 0.08

Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölü

»
Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.
Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölü Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölü Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölü

 

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Katsina Koordinatörü Alhaji Rabe Rabi'u, yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın sele yol açtığını belirtti.

AA'nın haberine göre, Rabi'u, selde en az 25 kişi hayatını kaybettiğini ifade ederek, çok sayıda kişiden hala haber alınamadığını kaydetti.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 90 evin çöktüğünü bildiren Rabi'u, 200'den fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Rabi'u, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'dan Trump'ı çıldırtacak çıkış!Almanya'dan Trump'ı çıldırtacak çıkış!Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Beyaz Saray'a artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz." dedi.
Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölüNijerya'da büyük felaket! En az 25 ölüBatı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.
Trump-Putin toplantısında olayTrump-Putin toplantısında olayABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak basın toplantısı öncesinde bir basın mensubu “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazan bir pankart açınca konferans salonundan dışarı çıkarıldı.
'600 asker kaçırıldı' iddiasına ordudan açıklama!'600 asker kaçırıldı' iddiasına ordudan açıklama!Nijerya ordusu, yaklaşık 600 askerin Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldığına dair iddiaları yalanladı.
Dünyanın beklediği zirve! İşte ilk sözlerDünyanın beklediği zirve! İşte ilk sözlerRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinin ilişkilerinin hayli gergin olduğu bir dönemde, ilk bire bir görüşmeleri için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.
Kritik görüşme öncesi çok sert açıklama!Kritik görüşme öncesi çok sert açıklama!Rus hükümet sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı konusundaki eleştirel sözlerinin, ahlak dışı rekabetin çok kötü bir örneği olduğunu ve Moskova'yı kaygılandırdığını söyledi.
  • 6 ayrı ülkede şikayet yağdı16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:19
  • Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:10
  • Ebru Özkan Türkiye’ye döndü16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:53
  • BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı15 Temmuz 2018 Pazar 23:11
  • Pervasız Katil!15 Temmuz 2018 Pazar 10:16
  • Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı15 Temmuz 2018 Pazar 00:23
  • Tanklar sokağa indi!15 Temmuz 2018 Pazar 00:19
  • İsrail şehir merkezini bombaladı15 Temmuz 2018 Pazar 00:15
  • Büyük plan sızdırıldı! Rusya ve ABD el sıkıştı14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:00
  • Gerilim artıyor! Şehirde internet erişimi kesildi14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri