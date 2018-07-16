Kedicikler polisten bakın ne talep etti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.
17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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