17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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CHP’de rant kapışması

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CHP’de rant kapışması
Şişli’de 500 milyon dolarlık belediye mülkünü kendi yönettiği İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL’ye devreden Mustafa Sarıgül’e yargı şoku. Mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün şikâyetiyle tüm devir işlemleri durduruldu
CHP’de rant kapışması CHP’de rant kapışması CHP’de rant kapışması

Şişli Belediyesi'nde 500 milyon dolar değerindeki binaları İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL karşılığında devreden kararı mahkeme durdurdu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, değeri 500 milyon doları bulan binaların peşine düştü. Vakfa devredilen binalar için dava açan İnönü, devir yapılan binaların listesini çıkardı. Ortaya inanılmaz bir tablo çıktı. Sembolik devri yapılan binalarla ilgili SA konuşan İnönü, "Bu devir bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. Eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün, belediyenin Esentepe'de bulunan binasının da içinde bulunduğu 9 binayı 1 TL'ye vakfa devretmesi mahkemelik olmuştu. Sarıgül'den sonra koltuğa oturan İnönü, kararın iptali için mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararının çıkmasını sağladı. Mahkeme hukuksuz devir işleminin tahsisini iptal etti.

DEVİRLER SORUNLU
İstanbul'un gayrimenkul açısından en değerli bölgesi Şişli'de bulunan 500 milyon dolar değerindeki binaların İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL karşılığında devreden karar yine gündemde. 2014'te belediye başkanlığına seçilen İnönü karara itiraz etti. Şişli halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğini belirten İnönü, "Okmeydanı, Esentepe, Maslak, Ayazağa gibi bölgelerde devirleri yapılan binalar tüm Şişli halkınındır. Bazı binalar kiraya verilmiş. Örneğin 2012 kayıtlarda satılmış görünen Okmeydanı'ndaki 5 katlı bina özel bir eğitim kurumuna kiraya verilmiş. Kolejin sahibi Kağıthane'de oturan eski bir öğretmen görünüyor. Yaptığımız incelemelerde binaların işletmesi, devirleri ve mevcut durumları sorunlu. İnanılmaz bir rant yaratılmış. Bu ranttan Şişli halkının yararlanması için mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Meclis üyeleri çoğunluğu eski belediye başkanında olduğu için mahkeme kararına rağmen, devri yeniden meclise getirip oy çokluğuyla geçirdiler" diye konuştu.

BU BİNALARIN TAMAMI ŞİŞLİ HALKININ 
Sarıgül'ün öncülüğünde kurulan İstanbul Şişli Vakfı'na belediyenin en değerli mülkleri 30 yıllığına 1 TL karşılığında tahsis edildi. Belediyeye ait olan gayrimenkullerin yaklaşık değerinin 500 milyon doları geçtiği belirten İnönü, "Bizim mücadelemiz daha iyi ve yaşanabilir bir Şişli yaratmak. Ben ve arkadaşlarım bu devrin hukuka uygun olmadığına karar vermesine rağmen Meclis'ten yine oy çokluğuyla geçirdiler. Bu hukuku hiçe saymaktır. Bu binaların tamamı Şişli halkınındır" dedi. Binaların kullanım haklarının İstanbul Şişli Vakfı'nın kurduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu'na 30 yıllığına 1 TL karşılığında tahsis edilmesinin hukuka aykırı bir şekilde yapıldığını savunan İnönü, "Tüm Şişli'nin olan bu değerli binalarla ilgili mücadelem sürecek" şeklinde konuştu.

HUKUKA AYKIRIYDI KARŞI OY KULLANDIM
İnönü, özel bir vakıf üniversitesine imtiyaz sağlayan hukuksuz bir tahsisin yapılamayacağı görüşüyle, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, tahsisin usulen hatalı olduğuna, bu hatanın Belediye Meclisi'nde düzeltilmesi gerektiğini açıkladı. CHP'li üyeler ise mahkemenin kararının iptal anlamına gelmediğini ifade ederek, üç bina için 1 TL karşılığında 30 yıl tahsis kararını yeniden çıkardılar. İnönü ise tahsislerin hukuka aykırı olduğunu savunarak karşıt oy kullandı. Belediye Meclisi'nde konuşan İnönü, "Meclis üyelerimizin yaptığı bu girişimi kabul etmem mümkün değil. Bu ne partimin ne benim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadeleye devam edeceğimi bilmelisiniz" dedi.

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