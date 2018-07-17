17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:26
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 89.744 -0.17
  • Altın: 193,389 -0.27
  • Dolar: 4,8352 -0.20
  • Euro: 5,6600 0.08

Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor

»
Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla hakem heyetleri bir araya getirildi.
Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor

 

Tüketici hakem heyetleri, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda bazı hakem heyetleri bir araya getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dinamik bir uygulama sürecine sahip ve her ilçede kurulu tüketici hakem heyetlerinin, teşkilat yapısının gözden geçirilerek gelişen ve değişen şartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR
Bu kapsamda, Bakanlığın onayıyla tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle hakem heyetlerinin bir araya getirildiği bildirildi. Söz konusu tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları da yeniden düzenlendiği ve 1 Ağustos'tan itibaren 211 tüketici hakem heyetinin karar merci olarak yetkilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Ankara'nın Bala, Evren, Haymana ve Şereflikoçhisar ilçeleri için Gölbaşı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne yetki verilmiştir. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde ise kaymakamlıklarda başvuru alımı, Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme gibi hususlarda çalıştırılmak üzere bir görevlendirmeli personel bulundurulmaya devam edilecek."

Yenilenen TÜBİS ile tüketicilerin ikamet ettikleri ilçelerin kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyeti irtibat noktalarından veya e-Devlet Kapısı ile sistem üzerinden çok daha kolay başvuru yapmaya imkan sağlandığı da aktarıldı.

23 YILDIR TÜKETİCİYE KOLAYLIK SAĞLIYOR
Her il ve ilçe merkezine 1995 yılında en az bir tane kurulan tüketici hakem heyetleri, tüketici, satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların daha basit, hızlı, masrafsız çözümlenmesini sağlamayı ve yargının yükünü azaltmayı amaçlıyor. Geçen 23 yıllık sürede tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenen tüketici hakem heyetleri, bugün itibarıyla 81'i ilde ve 921'i ilçede olmak üzere toplam bin 11 noktada faaliyet gösteriyor. Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktuSadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu1999’da Adnan Oktar örgütüne yönelik ilk operasyonu başlatan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan bugün yaşanan olayları değerlendirdi.
Terörle mücadelede yeni düzenlemelerTerörle mücadelede yeni düzenlemelerOHAL’in ardından terörle mücadelede zaafiyet yaşanmaması için hazırlanan kanun teklifine göre; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, gözaltı süresi 12 güne çıkabilecek
Yaşlı adamı döve döve parasını almıştı! Karar çıktıYaşlı adamı döve döve parasını almıştı! Karar çıktıİstanbul Taksim’de gündüz saatlerinde sokakta yaşayan yaşlı bir vatandaşın 120 TL’sini döve döve aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çeken 28 yaşındaki garson Umut Mehmet Gezer, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe “Yağma” suçundan tutuklandı.
Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyorHer vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyorTüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla hakem heyetleri bir araya getirildi.
CHP’de rant kapışmasıCHP’de rant kapışmasıŞişli’de 500 milyon dolarlık belediye mülkünü kendi yönettiği İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL’ye devreden Mustafa Sarıgül’e yargı şoku. Mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün şikâyetiyle tüm devir işlemleri durduruldu
Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse...Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse...Brüksel'deki NATO Zirvesi ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını kamuoyu ile paylaştı
  • Erdoğan, Danıştay üyelerini seçti!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:59
  • Kedicikler polisten bakın ne talep etti!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:58
  • Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları değiştirildi16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:55
  • CHP'de kurultay imzalarında son durum16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:53
  • OHAL düzenlemesi için AK Parti'den ilk açıklama16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
  • Bedelli askerlik teklifi belli oldu!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:35
  • OHAL sonrası yeni düzenleme16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:30
  • Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunması16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
  • Ünlü gömlekçi gözaltına aldındı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
  • Kritik görüşme!16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri