17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Yeni kriz! Casusluk iddiasıyla gözaltına alındı

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan 29 yaşında bir Rus kadın casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.
Yeni kriz! Casusluk iddiasıyla gözaltına alındı
Yeni kriz! Casusluk iddiasıyla gözaltına alındı Yeni kriz! Casusluk iddiasıyla gözaltına alındı Yeni kriz! Casusluk iddiasıyla gözaltına alındı

Adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, Butina'yı Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina'ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.

Butina'nın pazar günü gözaltına alındığı ancak duyuru için pazartesi gününün beklendiği belirtildi.

Maria Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddia edildi.

'ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE FOTOĞRAFLARI VAR' İDDİASI

Ayrıca Reuters'da yer alan bir başka iddiaya göre, gözaltına alınan kadının Facebook hesabında, eski Rus Merkez Bankası Başkanı Alexander Torshin ile fotoğrafları olduğu belirtildi.

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