Alman hükümetinden şüpheli 'FETÖ yanıtı'

DW Türkçe'nin haberine göre, Alman hükümetinin FETÖ terör örgütü ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtlar soru işaretleri yarattı. Berlin, hükümetin FETÖ ile işbirliğine dair soruları "istihbarat faaliyetlerine zarar vereceği" gerekçesiyle yanıtlamadı.

Alman hükümeti, muhalefetteki Sol Parti'nin terör örgütü FETÖ hakkındaki soru önergesine tartışma yaratacak yanıtlar verdi. Alman hükümeti, FETÖ ile görüşmeleri hakkında ise Federal Meclis’e bilgi vermeyi reddetti. Hükümet buna gerekçe olarak, "istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebilecek ve istihbarat kaynaklarının zarar görebilecek olmasını" gösterdi.

Sol Parti’nin 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün bugünkü durumu hakkında 7 Haziran’da verdiği soru önergesi, hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

ADİL ÖKSÜZ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Sol Parti soru önergesinde, kamuoyu gündemini uzunca süredir işgal eden, FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve FETÖ'cü Adil Öksüz’ün Almanya’da olup olmadığını, burada iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sordu.

Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlattı. Uluslararası mevzuatla düzenlenen adli yardımlaşmada gizlilik ilkesinin önemine vurgu yapan hükümet, güven ilişkisinin korunması gerektiğini söyledi, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞILAMAZ"

Sol Parti'nin FETÖ mensuplarının Türkiye'de bulunduğu duruma ilişkin sahip olduğu bilgileri paylaşması istendiğinde Alman hükümeti bu konuda bilgilerin “kamuoyu ile paylaşılamayacağı” karşılığını verdi.

“Yapılan titiz bir değerlendirme sonrasında” bu karara varıldığını aktaran hükümet, bunun “devletin yararı” ve “Almanya’nın menfaatleri” için gerekli olduğunu savundu, "Hizmete Özel” gizlilik derecesindeki bu bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacağını vurguladı