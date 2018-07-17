Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, ahtapotun kollarının budandığını, sıranın ahtapotun kendisinde olduğunu yazdı; FETÖ elebaşı Gülen için çemberin daraldığını kaydetti.

Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, ahtapotun kollarının budandığını, sıranın ahtapotun kendisinde olduğunu yazdı; FETÖ elebaşı Gülen için çemberin daraldığını kaydetti.

Kelkitlioğlu "Sıra ahtapotun kendisinde" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Siz bakmayın FETÖ ihanet şebekesiyle mücadeleyi sulandırmaya çalışanlara…

Ya da “Aslında mücadele etmiyorlar, edermiş gibi yapıyorlar” diye algı operasyonu yürütenlere!

Son tahlilde FETÖ’ye ve onun tasmasını elinde bulunduranlara yarayan bu kara propaganda somut gerçeklerle bağdaşmıyor.

Bakın, 15 Temmuz’dan bu yana ortaya çıkan tablodan bazı örnekler vereyim;

Darbe girişiminin ardından asker ve sivillere toplam 289 dava açıldı.

Bu davalardan şimdiye kadar 194’ü karara bağlandı, toplam 2 bin 381 sanığa hapis cezası verildi. Bu sanıklardan 734’ü ağırlaştırılmış müebbet, 1624’ü de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çıkarılan 35 KHK ile 7 bin 267 subay-astsubay, 24 bin 544 emniyet mensubu, 4 bin 560 hakim-savcı, 5 bin 705 akademisyen ihraç edildi. Kamudaki temizliğin toplam bilançosu 125 bin 806’ya ulaştı.

Örgütün okullarına, dershanelerine el konuldu, yurtiçindeki finans kaynakları kurutuldu.

Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da hainlerin peşi bırakılmadı. MİT, aralarında Pakistan, Gabon, Sudan, Kosova, Ukrayna, Azerbaycan’ın da bulunduğu 18 ülkeden 100’den fazla üst düzey FETÖ’cüyü paketleyerek Türkiye’ye getirdi.

TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü ile FETÖ’nün yurtdışında, özellikle Afrika’da çöreklendiği ülkelerde etkin bir mücadele yürütüldü.

İNİNDE RAHAT EDEMEYECEK

Peki bu yeterli mi?

Elbette değil! Devletin zirvesinde, hatta açıkça söyleyeyim, Başkan Erdoğan’da somutlaşan bu mücadele kararlılığı daha fazla ivme kazanmalı.

Hele de bürokratik engellerin aşıldığı bu yeni dönem, FETÖ’ye ‘öldürücü’ darbenin vurulacağı bir dönem olmalı.

Ne dedi 15 Temmuz’un yıldönümünde Başkan Erdoğan:

“Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik, bu böyle biline…

Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik. Son FETÖ’cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde sürdüreceğiz.”

Evet ahtapotun kolları budandı… Ve sıra o ahtapotun bedeninde!

Pensilvanya’daki çiftliğinden çaresizce 40 yıldır ilmik ilmik ördüğü örgütünün çözüldüğünü izleyen elebaşı için de artık çember daralıyor!

Yeni dönemde bunun lafta kalmayacağına birlikte tanıklık edeceğiz!"