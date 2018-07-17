17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!
Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma! Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma! Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

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