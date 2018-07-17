17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Türkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptık

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Türkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptık
İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen "Brexit seçim kampanyasında" aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan "Türkiye AB üyesi olacak" şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf
Türkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptık Türkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptık Türkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptık

The Guardian'ın haberine göre, Brexit seçiminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını güçlü bir şekilde savunan Michael Gove'dan seçim kampanyasından iki sene sonra önemli bir itiraf geldi. İngiliz Bakan, Brexit kampanyasından kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken, bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Dove, seçim kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere'de Brexit konusu seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ gündemi meşgul ediyor. 

"İKİNCİ KEZ REFERANDUMA GİDİLSİN"

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Brexit olarak bilinen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için "uyduruk ve çok kötü" dedi.

Greening, "son kararı çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini" söyledi ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit referandumunda 'birinci ve ikinci oy tercihi' bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Eski bakan, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.

İngiltere'nin AB'ye sunduğu Brexit yol haritasında neler var?

Üç seçecek olduğunu ifade eden Greening bunları şöyle sıraladı: "Başbakan'ın anlaşması, AB'de kalmak veya Avrupa'dan anlaşma olmadan temiz bir şekilde ayrılmak."

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