17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:26
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 90.513 0.86
  • Altın: 193,873 0.25
  • Dolar: 4,8444 0.19
  • Euro: 5,6831 0.41

FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi

»
FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi
Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında operasyonlar devam ediyor. Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi.
FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi

 

Doğu Karadeniz’de son 4 yılda 12 terörist etkisiz hale getirildi, 6 PKK’lı ise sağ yakalandı. 22 kişilik Karadeniz grubundan geriye 4 PKK’lının kaldığı belirtildi.

5 Temmuz 2016 günü Giresun’un Alucra ilçesi ile Yağlıdere ilçesi kırsalı Tohumluk Yaylası'nda düşen askeri helikopterden yaralı kurtulan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tedavi gördüğü hastanede FETÖ’den tutuklanan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun ardından PKK’ya karşı Doğu Karadeniz’de mücadelenin sıklaşması ve sonuç alınması dikkat çekti. FETÖ’den tutuklanan Doğru’nun ardından Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Tuğgeneral Saraç koordinesinde asker Doğu Karadeniz’de PKK’yı adeta bozguna uğrattı.

'CUDİ ZAZA' ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz gün Gümüşhane ile Giresun sınırında çıkan çatışmada öldürülen iki PKK’lıdan birinin örgütün sözde Karadeniz, yani ‘Botan’ vadisi lideri ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Kırmızı listedeki PKK’lının başına ise tam 4 milyon lira ödül konulmuştu.

İstihbarat raporlarına göre 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012 yılında Bingöl'de Sikorsky S-70 helikopterinin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olarak aranan terörist Mehmet Yakışır'ın 2013'te Kuzey Irak'taki ‘Metina Kampı'na gittiği ve burada liderlik, komutanlık ve örgüt içi faaliyet eğitimi aldığı ortaya çıktı. Yakışır’ın daha sonra ‘Zeynel’ kodlu komuta telsizini alarak ‘Cudi Zaza’ kod adı ile 2015 yılında Doğu Karadeniz, yani örgüt içinde ‘Botan’ eyaleti sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi. Mehmet Yakışır’ın Diyarbakır’da şehit edilen polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'a saldırı gerçekleştiren PKK’lılar Mahsun Gürkan, Uğur Yakışır ve Süleyman Yakışır’ın dayısı olduğu ortaya çıktı. Yakışır’ın yeğenleri, Diyarbakır’daki Sur harekatında ölü olarak ele geçirildi.

'TÜRK TARIK' PANİKTE

Güvenlik güçleri kaçan diğer PKK’lıların yakalanması için yaylalar bölgesine çıkartma yaptı. Aralarında yaralı ya da yaralıların da olduğu telsiz konuşmalarına yansıyan 4 kişilik terörist gruba ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı öğrenildi. Barış Öner ise aranan turistler listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alıyor. PKK’ya karşı verilen mücadele sonucunda Doğu Karadeniz’de 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Ordu kırsalında 7, Giresun kırsalında 3, Gümüşhane kırsalında 2 örgüt üyesi çıkan çatışmalarda öldürüldü. Düzenlene operasyonlarda Giresun’da 2 PKK’lı teslim olurken, 4 PKK’lı ise düzenlenen operasyon sonucu Espiye ilçesinde yakalandı.

Öte yandan, ‘Zigana’ kodlu telsizi kullanan ‘Rojhat Ankara’ kod adlı PKK’lı Rahman Sümer ve yakın adamı ‘Rızgar Çölemerg’ kod adlı Reşat Ertuş’un ise bölgeden yaz başında gönderildiği öğrenildi. Örgüt içinde daha önce de sorun çıkarttığı telsiz konuşmalarına yansıyan Rahman Sümer’in kendi başına hareket ettiği ve öldürülen sözde bölge sorumlusu Mehmet Yakışır’ın emirlerine uymadığı için bölgeden gönderildiği değerlendiriliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildiFETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildiBölücü terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında operasyonlar devam ediyor. Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi.
Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Tantan'dan çarpıcı Adnan Oktar açıklaması: Yakalanması kimlerin uykusunu kaçırdı?Tantan'dan çarpıcı Adnan Oktar açıklaması: Yakalanması kimlerin uykusunu kaçırdı?Bakanlığı döneminde Adnan Oktar'a operasyon düzenleyen fakat sonraki yıllarda başına gelmedik kalmayan Sadettin Tantan, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adnan Oktar'ın yakalanmasıyla uykuları kaçanlar kimler?
Kelkitlioğlu: Sıra ahtapotun kendisindeKelkitlioğlu: Sıra ahtapotun kendisindeAkşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, ahtapotun kollarının budandığını, sıranın ahtapotun kendisinde olduğunu yazdı; FETÖ elebaşı Gülen için çemberin daraldığını kaydetti.
Ceylan Özgül'den canlı yayında flaş açıklamalarCeylan Özgül'den canlı yayında flaş açıklamalarAdnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktuSadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu1999’da Adnan Oktar örgütüne yönelik ilk operasyonu başlatan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan bugün yaşanan olayları değerlendirdi.
  • Terörle mücadelede yeni düzenlemeler17 Temmuz 2018 Salı 07:43
  • Yaşlı adamı döve döve parasını almıştı! Karar çıktı17 Temmuz 2018 Salı 07:39
  • Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor17 Temmuz 2018 Salı 07:32
  • CHP’de rant kapışması17 Temmuz 2018 Salı 07:29
  • Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse...17 Temmuz 2018 Salı 07:26
  • Erdoğan, Danıştay üyelerini seçti!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:59
  • Kedicikler polisten bakın ne talep etti!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:58
  • Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları değiştirildi16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:55
  • CHP'de kurultay imzalarında son durum16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:53
  • OHAL düzenlemesi için AK Parti'den ilk açıklama16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri