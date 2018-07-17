17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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ABD'nin S-400 korkusu bitmiyor

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Ülke savunmasından dolayı Rusya ile S-400 anlaşması imzalayan Türkiye'ye ABD'den tehditler gelmeye devam ediyor.
ABD'nin S-400 korkusu bitmiyor
ABD'nin S-400 korkusu bitmiyor ABD'nin S-400 korkusu bitmiyor ABD'nin S-400 korkusu bitmiyor

Bu açıklama, ABD'nin S-400 korkusunun bitmediğini bir kez daha gösterdi. 

Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda haddini aşan bulunan Kaidanow şunları söyledi:

"Müttefiklerimizin (Türkiye) satın aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz için de destekleyici nitelikte olduğundan emin olmak istiyoruz. Sınır ötesindeki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. Alışverişlerini yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını umuyoruz. Türkiye'nin bu alımları yapmasının, özellikle de Rusya'dan S-400 satın almasının çok ciddi sonuçları olacağını anlamasını istiyoruz."

'TÜRKİYE'YE PATRİOTLAR AÇISINDAN NELER YAPABİLECEĞİMİZ KONUSUNDA BAZI BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Müttefikler için destekleyici olan sistemin Patirot füze savunma sistemi olduğunu söyleyen Kaidanow "Türkiye söz konusu olduğunda, bize göre bu Patriot. Türklere Patriotlar açısından neler yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler vermeye çalışıyoruz" dedi.

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