Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması gerekmektedir.

İşte Meteoroloji'den gelen o uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneyi, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzeyi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37