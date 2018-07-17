17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:26
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 90.421 0.75
  • Altın: 193,349 -0.02
  • Dolar: 4,8340 -0.02
  • Euro: 5,6718 0.21

PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı

»
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarda öldürülen PKK’lıların anmasının yapıldığı Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığına operasyon düzenledi.
PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı
PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Pazar günü, Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak amacıyla toplanılacağı yönünde bilgi aldı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgi üzerine Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon düzenlendi. Aralarında  HDP Sancaktepe İlçe Başkanı İlknur Yusufoğlu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.  İlçe binasında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flama, PKK/KCK terör örgütü logoları yer alan elbise, örgütsel söz ve ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildi
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aref'ten haber varAref'ten haber varDün 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verilecek.
PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltıPKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltıİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarda öldürülen PKK’lıların anmasının yapıldığı Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığına operasyon düzenledi.
Meteoroloji'den son dakika uyarısıMeteoroloji'den son dakika uyarısıİstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması gerekmektedir.
FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildiFETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildiBölücü terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında operasyonlar devam ediyor. Son 4 yıldır PKK’nın ağır darbe aldığı operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 PKK’lı ise sağ ele geçirildi.
Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Tantan'dan çarpıcı Adnan Oktar açıklaması: Yakalanması kimlerin uykusunu kaçırdı?Tantan'dan çarpıcı Adnan Oktar açıklaması: Yakalanması kimlerin uykusunu kaçırdı?Bakanlığı döneminde Adnan Oktar'a operasyon düzenleyen fakat sonraki yıllarda başına gelmedik kalmayan Sadettin Tantan, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adnan Oktar'ın yakalanmasıyla uykuları kaçanlar kimler?
  • Kelkitlioğlu: Sıra ahtapotun kendisinde17 Temmuz 2018 Salı 09:31
  • Ceylan Özgül'den canlı yayında flaş açıklamalar17 Temmuz 2018 Salı 09:10
  • Sadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu17 Temmuz 2018 Salı 08:09
  • Terörle mücadelede yeni düzenlemeler17 Temmuz 2018 Salı 07:43
  • Yaşlı adamı döve döve parasını almıştı! Karar çıktı17 Temmuz 2018 Salı 07:39
  • Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor17 Temmuz 2018 Salı 07:32
  • CHP’de rant kapışması17 Temmuz 2018 Salı 07:29
  • Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse...17 Temmuz 2018 Salı 07:26
  • Erdoğan, Danıştay üyelerini seçti!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:59
  • Kedicikler polisten bakın ne talep etti!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri