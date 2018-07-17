17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi

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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.
Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi
Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi

 

Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu ile Kulüpler Birliği Vakfı yetkilileri ve Spor Toto Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı. 

Toplantı öncesi İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül ile kameraların karşısına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliğe ilişkin istişarelere devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de Sayın Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımızın katılımı, Kulüpler Birliğimizin yetkilileri ve kulüp başkanlarımızla yasayla ilgili son rötuşları da çalışacağız. Amacımız sahalarının, tribünlerin şiddetten arındırılması. İnşallah önümüzdeki günlerde de hem sezon hazırlıkları noktasında hem de ülkemizin sporla ilgili geleceği noktasında büyük adımları tamamlayacağız. Bu noktada ben saygı değer bakanlarıma katkıları, destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum."

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