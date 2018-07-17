17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Bedelli askerlik teklifi belli oldu

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AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak.' dedi.
Bedelli askerlik teklifi belli oldu
Bedelli askerlik teklifi belli oldu Bedelli askerlik teklifi belli oldu Bedelli askerlik teklifi belli oldu

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan,milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik açıklamasını yaptı. AK Partili Turan'ın sözleri şöyle:

TORBA YASAYA EKLENDİ

"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık.  Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim?

5 MİLYONDAN FAZLA İNSAN BEKLİYOR

Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var.

YAŞ 25, ÜCRET 15 BİN TL, 25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. "

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