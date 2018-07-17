17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

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Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.
Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için ODTÜ'de açılan hakaret içerikli pankarta ve açanlara sahip çıktı. 

Kemal Kılıçdaroğlu:

KARİKATÜRÜ YAYINLAYACAKMIŞ VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!

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