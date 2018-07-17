17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı!

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Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı!
Avrupa Birliği ile Japonya, dünyanın en büyük ticaret bloklardan birini oluşturan imzaları attı. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına karşı verilen bir mesaj olarak görülüyor.
Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı! Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı! Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB  Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Tokyo'da gerçekleştirilen AB-Japonya  Zirvesi kapsamında Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması  imzaladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe yaptığı açıklamada, "Japonya ve Avrupa Birliği, global ekonominin üçte birini kapsayan serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştır" dedi.

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına karşı verilen bir mesaj olarak görülüyor.

Anlaşmayla ilgili görüşmeler geçen yılın Aralık ayında tamamlanmıştı. Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar imzaladığı en kapsamlı anlaşma büyümeyi teşvik edip istihdamı arttırma amacıyla ticari bariyerlerin ve gümrüklerin kaldırılmasını öngörüyor.

Programda konuşan AB Konseyi Başkanı Tusk,  AB ve Japonya'nın coğrafi  olarak uzak olmasına rağmen ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok güçlü olduğunu  söyledi. İmzalanan anlaşmalarla ortaklığın yeni bir seviyeye çıkarıldığını  belirten Tusk, "Bu, şimdiye kadar yapılan en büyük ikili ticari anlaşma." dedi.

Tusk, küresel ekonomik sistemin sorgulandığı dönemde böyle bir ticari  anlaşma yapılmasının korumacı ekonomi politikaları karşıtı net bir mesaj olduğunu  vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker de Japonya ve AB'nin küresel olayları  benzer şekilde gördüğüne dikkati çekerek, ticaret anlaşmasının gümrük  vergilerinin büyük kısmını ortadan kaldırarak karşılıklı ticareti önemli ölçüde  artıracağını söyledi.

Anlaşmayla, adil ve serbest ticarette örnek davranış sergilediklerini  anlatan Juncker, "Ticaret, gümrük ve bariyerlerle değil değer ve ilkelerle  ilgilidir." ifadesini kullandı.

Juncker, AB ve Japonya arasında verilerin serbest akışının sağlanması  konusunda da anlaşma sağlandığını sözlerine ekledi.

Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve Japonya   yasama organının  onayının alınması gerekiyor. Onayların ardından anlaşmanın   2019'da başlaması bekleniyor.

ANLAŞMA NELER GETİRİYOR? 

- İmzalanan ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı olarak şirketlerinin  ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kalkacak.

- Taraflar, birbirlerinin "coğrafi işaretine" sahip ürünlerini koruma  altına alacak.

- Tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma  alanlarındaki şirketlerin karşılıklı olarak pazarlara erişimi genişleyecek.

- Şirketlerin karşılıklı olarak kamu ihalelerine katılımı sağlanacak.

- Hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir  süreç içerisinde açılacak.

MESAJ ASLINDA TRUMP'A
 
Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, daha önce yaptığı açıklamada, bu anlaşmayı ABD'nin Trump döneminde izlediği korumacı politikalara karşı "dünyaya verilen güçlü bir işaret" olarak tanımlamıştı. 
 
Benzer açıklamalarda bulunan Japonya Ekonomi Bakanı Toşimitsu Motegi de "Korumacı önlemlerin küresel çapta hızla arttığı bir dönemde atacakları imzalarla, serbest ticareti ilerletme konusundaki siyasi irademizin sarsılmadığını dünyaya bir kez daha göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
 
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de anlaşmayı "ticari politikada tam isabet" olarak nitelendirmiş ve anlaşmanın "ABD'nin neden olduğu ticarianlaşmazlığa rağmen hareket serbestisinin kaybolmadığının işareti olduğunu" belirtmişti.
 
MALİYETLER DÜŞECEK
 
AB ile Japonya arasında 2013 yılında başlayan serbest ticaret görüşmeleri 2017 sonunda tamamlanmıştı. Hacim olarak AB'nin şimdiye kadar vardığı en kapsamlı ikili ticaret anlaşmasının ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerini yılda bir milyar euro azaltması bekleniyor.
 
Japonya aynı zamanda Almanya'nın Çin'den sonra en fazla ticaret yaptığı Asya ülkesi sayılıyor. Almanya 2017 yılında bu ülkeye 19,5 milyar euro tutarında ihracat yapmış, karşılığında Japonya'dan 22,5 milyar euroluk mal ve hizmet ithal etmişti. Japonya ile iş bağlantısı olan Alman şirketlerinin sayısı 450'yi aşıyor. Geçen yıl AB'nin Japonya'ya toplam ihracatı 60,5 milyar, ithalatı ise 68,9 milyar euroya ulaşmıştı. Japonya'ya ihracat yapan Avrupa şirketlerinde 600 bin kişi çalışıyor. Japon şirketleri ise AB ülkelerinde 500 bin eleman istihdam ediyor.
 

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