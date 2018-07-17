17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Vay kansız vay!

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Vay kansız vay!
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, İsrail savaş uçaklarının Gazzeli çocuklar üzerine bomba atması gerektiğini söyledi.
Vay kansız vay! Vay kansız vay! Vay kansız vay!

 

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı sırasında Gazzeli çocukların hedef alınmasını açıkça önerdi. Bennet, Gazze'de son yaşananlara ilişkin konuşarak, "İsrail'e yanıcı uçurtma fırlatan" Filistinli çocukların "tepelerine İsrail jetleri tarafından bomba atılmasını" istedi.

İsrailli bakan, "Neden toplumumuzu hedef alan herkesi vurmayalım?"diyerek, Filistinli çocuklar için "Bunlar nereden bakarsanız bakın teröristler" dedi.

"Onların yanlarına değil, üzerlerine bomba atmalıyız" diyen Bennet, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'tan "Çocukları ve gençleri vurmanın doğru olmadığını düşünüyorum" yanıtını aldı.

Bennet, Genelkurmay Başkanı'na karşı çıkarak "Size katılmıyorum" dedi.

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