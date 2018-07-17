17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:26
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 35°C Balıkesir
  • BIST: 90.906 1.29
  • Altın: 191,357 -1.05
  • Dolar: 4,8282 -0.14
  • Euro: 5,6481 -0.21

Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!

»
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı.
Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!
Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı! Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı! Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!

'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık, eşini öldürmek değil, sadece canını yakmak istediğini ileri sürdü. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığa tepki göstererek, "Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın. Niyetin öldürmek değildiyse, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Burcu'yu infaz ettin" dedi. 

Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Özgür Okumuş, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavisi yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür Okumuş hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür Okumuş, eşini planlı şekilde öldürmek istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. Okumuş, eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi.

Bunun üzerine söz alan Özgür Okumuş da, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" karşılığını verdi.

'BURCU'YU İNFAZ ETTİN'

"Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin öldürmek değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi.

Sanık Özgür Okumuş, savcının sözlerine karşılık, aldatıldığını öğrendiğimde evliliğe nokta koymak için Burcu'yu kahvaltıya davet ettiğini söyledi. "Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ereğli'ye oğlumun yanına dönecektim. Burcu'ya kıyamazdım" diye devam eden Okumuş, "Ortada plan yoktu. Niyetim önce kahvaltı yapıp, sonra konuşmaktı. Burcu telefonu istedi. 'Neden?' dedim. 'Birinden haber bekliyorum, buradan sonra onun yanına gideceğim' dedi. Aklım sevgilisine gitti. Sinirlendim. Israr edince, 'Sevgilinin yanına mı gideceksin?' dedim. Güldü, hatta kahkaha attı" dedi.

Daha sonra sinirlerine hakim olamayarak mutfağa yürüdüğünü anlatan sanık Özgür Okumuş şunları söyledi:

"Çekmeceyi açtım, bıçağı aldım. Burcu'yu korkutacaktım. Burcu, beni dalgaya almıştı. Ciddiyetsizdi. Mahcubiyeti yoktu, olsaydı bugün burada olmazdık. Burcu okusun diye her şeyimi bırakıp Kıbrıs'a geldim. 76 kilo geldim, 58 kaldım. Okul taksitlerini ödemek için inşatta da çalıştım. Sigarasız kaldım, sigarasız bırakmadım. Kirayı ödeyecek paramız yoktu. O arkadaşlarıyla kaldı, ben de lojmana taşındım. Bunca şeyin üstüne olanlar beni yıktı. Yaşadıklarım zincirleme reaksiyondu. Fotoğraf, mesajlar, değer mi dedim kendi kendime ve Burcu'ya, 'Bitti. Beni aldattın, ben gidiyorum' dedim. O, 'Nereye gideceksin?' dedi. Sevgilisiyle birlikte olan fotoğrafını gösterdim. 'Gav.. mıyım lan ben' dedim. Öylesin deyince canını yakmak istedim. Sağ elimde bıçak vardı, sol elimle ona tokat attım. Kendini aşağıya doğru bıraktı. Sonra Burcu benden 1-2 metre açıldıktan sonra küfretmeye başladı. Gökhan beni tutmuş, farkında değilim. Yüzümün yandığını hissettim. Kontrolü tamamen kaybettim, Burcu neyin üzerine koştu, hiç hafızamda yok. Durağın arkasında bıçaklamışım. Kaç bıçak darbesi bilmiyorum. Kendimi kaybettim, çıldırdım. Burcu'yu öldürmek aklımdan geçmezdi. Burcu'ya kıyamazdım. O kelimesinden sonra aklımı kaybettim. Cinnet geçirdim. O eylemi gerçekleştiren Özgür, Özgür değildi. Vazgeçmek için keşke bir anım olsaydı. Vazgeçerdim. Asla yapmazdım. Sonrasında bıçağı kendime vurdum, çıkardım. Kendime geldiğimde çıplaktım."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı.
MİT imamı ‘Kırsal’dan çıktıMİT imamı ‘Kırsal’dan çıktıTekirdağ’da FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlarda FETÖ’nün önemli mensuplarından biri daha yakalandı.
Akar'dan veda mesajı!Akar'dan veda mesajı!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir veda mektubu yayınladı.
Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktıKılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.
Bedelli askerlik teklifi belli olduBedelli askerlik teklifi belli olduAK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak.' dedi.
Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldiBakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldiBakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.
  • Aref'ten haber var17 Temmuz 2018 Salı 12:28
  • PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı17 Temmuz 2018 Salı 12:03
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı17 Temmuz 2018 Salı 12:01
  • FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi17 Temmuz 2018 Salı 11:10
  • Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!17 Temmuz 2018 Salı 10:33
  • Tantan'dan çarpıcı Adnan Oktar açıklaması: Yakalanması kimlerin uykusunu kaçırdı?17 Temmuz 2018 Salı 09:50
  • Kelkitlioğlu: Sıra ahtapotun kendisinde17 Temmuz 2018 Salı 09:31
  • Ceylan Özgül'den canlı yayında flaş açıklamalar17 Temmuz 2018 Salı 09:10
  • Sadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu17 Temmuz 2018 Salı 08:09
  • Terörle mücadelede yeni düzenlemeler17 Temmuz 2018 Salı 07:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri