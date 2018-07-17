17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:26
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 91.330 1.77
  • Altın: 190,308 -1.59
  • Dolar: 4,8113 -0.49
  • Euro: 5,6266 -0.59

Sami Yusuf öldürüldü!

»
Sami Yusuf öldürüldü!
Kaybolan Eylül ve Leyla'nın küçücük cesetlerine ulaşılmasının ardından tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir acı haber daha geldi
Sami Yusuf öldürüldü! Sami Yusuf öldürüldü! Sami Yusuf öldürüldü!

Son günlerde çocuk cinayetiyle ilgili peş peşe vakalar yaşanarak; Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ve Ağrı'nın Bezirhane köyündeki 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in acımasızca katledilmesinin tüm Türkiye'yi yasa boğmasının ardından kahreden bir haber daha geldi.

2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, dün 9:00 saatlerinde Bitlis'in Ahlat ilçesinin Yuvadamı köyünde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu.

Arama kurtarma ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmaların sonrasında kaybolduktan yaklaşık 24 saat sonra Sami Yusuf Marangoz'un küçücük cesedine ulaşıldı. Sami Yusuf'un cansız bedenine, ikamet ettikleri Yuvadamı köyünden 4 kilometre mesafede ağaçlık alandaki dere yatağında ulaşıldı.

Öte yandan yürekleri parçalayan vakanın akabinde soruşturma başlatılarak Yusuf'un minicik cansız bedeni otopsi yapılmak için Ahlat Devlet Hastenesi'ne kaldırıldığının bilgisine ulaşıldı.

11-059.jpg

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Yuvadamı köyünde yaşayan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, 7 Temmuz 2018 tarihinde saat 9:00 sularında evlerinin önünde oyun oynarken bir anda kayboldu. Tarladan dönen annesi, Sami Yusuf Marangoz'u hiçbir yerde bulamayınca yakınlarına haber verdi. Akabinde; aile bireylerinin, akrabalarının ve köylülerin Sami Yusuf'u arama çalışmaları sonuç vermeyip kendisine ulaşılamaması üzerine yetkililere haber verildi. Bunun ardından Jandarma İlçe Komutanlığı, AFAD (Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) arama-kurtarma ekipleri, kadavra köpekleriyle de harekete geçerek minik Yusuf'u bulmaya koyuldu. Olayın üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesinin ardından köylülerin de destekleriyle birlikte Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedeni Bitlis'in Ahlat ilçesinin Yuvadamı köyünden 4 kilometre uzaklıkta ağaçlık alandaki dere yatağında bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sami Yusuf öldürüldü!Sami Yusuf öldürüldü!Kaybolan Eylül ve Leyla'nın küçücük cesetlerine ulaşılmasının ardından tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir acı haber daha geldi
Trump'tan kritik NATO çıkışı!Trump'tan kritik NATO çıkışı!ABD Başkanı Trump, kendisi sayesinde NATO'nun yeniden güçlendiğini iddia etti.
Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı.
MİT imamı ‘Kırsal’dan çıktıMİT imamı ‘Kırsal’dan çıktıTekirdağ’da FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlarda FETÖ’nün önemli mensuplarından biri daha yakalandı.
Akar'dan veda mesajı!Akar'dan veda mesajı!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir veda mektubu yayınladı.
Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktıKılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.
  • Bedelli askerlik teklifi belli oldu17 Temmuz 2018 Salı 14:26
  • Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi17 Temmuz 2018 Salı 13:26
  • Aref'ten haber var17 Temmuz 2018 Salı 12:28
  • PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı17 Temmuz 2018 Salı 12:03
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı17 Temmuz 2018 Salı 12:01
  • FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi17 Temmuz 2018 Salı 11:10
  • Terörist cenazesine katılan vekillere soruşturma!17 Temmuz 2018 Salı 10:33
  • Tantan'dan çarpıcı Adnan Oktar açıklaması: Yakalanması kimlerin uykusunu kaçırdı?17 Temmuz 2018 Salı 09:50
  • Kelkitlioğlu: Sıra ahtapotun kendisinde17 Temmuz 2018 Salı 09:31
  • Ceylan Özgül'den canlı yayında flaş açıklamalar17 Temmuz 2018 Salı 09:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri