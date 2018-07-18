Ünlü sanatçının yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da olduğu öğrenildi.



İstanbul polisinin geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar'a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İlk gün yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında ünlü Sanatçı Şener Şen'i yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.







Öte yandan edinilen bilgiye göre haklarında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si yakalandı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



YÖNETİCİ POZİSYONUNDA

Polis tarafından yapılan soruşturmada, Efeoğlu’nun iddialara göre , Adnan Oktar grubunda yönetici pozisyonda olduğu belirtiliyor. Yönetici bacı olduğu iddia edilen Efeoğlu, bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu belirtiliyor. Efeoğlu’nun uzun süredir Oktar grubunda yer aldığı öğrenildi.