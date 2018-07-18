18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:40Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 26°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 91.630 2.10
  • Altın: 189,750 -1.88
  • Dolar: 4,7897 -0.94
  • Euro: 5,5819 -1.38

Oktar'ın sorgusu başladı!

»
Oktar'ın sorgusu başladı!
30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı.
Oktar'ın sorgusu başladı! Oktar'ın sorgusu başladı! Oktar'ın sorgusu başladı!

 

Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşi ifade alma aşamasına geçildi. 

Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamalari reddetti, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı. Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 35 çocuk da Oktar'dan şikayetçi oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Borcu olanlar dikkat! Son fırsatBorcu olanlar dikkat! Son fırsatHazine ve Maliye Bakanı Albayrak, devlete borcu olanlara çağrı yaptı: 31 Temmuz’a kadar başvurunuzu yapın. Yeni bir yapılandırma orta vadeli projeksiyonlarımızda yok.
Oktar'ın sorgusu başladı!Oktar'ın sorgusu başladı!30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı.
CHP'de imza karmaşası!CHP'de imza karmaşası!Muharrem İnce destekçileri olağanüstü kurultay için 2. günün sonunda 466 imza verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'na yakın Tuncay Özkan ise 120 imza toplandığını açıkladı.
Ünlü sanatçının yeğeni gözaltına alındıÜnlü sanatçının yeğeni gözaltına alındıÜnlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Sami Yusuf öldürüldü!Sami Yusuf öldürüldü!Kaybolan Eylül ve Leyla'nın küçücük cesetlerine ulaşılmasının ardından tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir acı haber daha geldi
Trump'tan kritik NATO çıkışı!Trump'tan kritik NATO çıkışı!ABD Başkanı Trump, kendisi sayesinde NATO'nun yeniden güçlendiğini iddia etti.
  • Katil koca bu sözü söyledi, savcı çıldırdı!17 Temmuz 2018 Salı 15:24
  • MİT imamı ‘Kırsal’dan çıktı17 Temmuz 2018 Salı 15:04
  • Akar'dan veda mesajı!17 Temmuz 2018 Salı 14:39
  • Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı17 Temmuz 2018 Salı 14:32
  • Bedelli askerlik teklifi belli oldu17 Temmuz 2018 Salı 14:26
  • Bakanlıkta kritik toplantı! Açıklama geldi17 Temmuz 2018 Salı 13:26
  • Aref'ten haber var17 Temmuz 2018 Salı 12:28
  • PKK toplantısına polis baskını: Çok sayıda gözaltı17 Temmuz 2018 Salı 12:03
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı17 Temmuz 2018 Salı 12:01
  • FETÖ'cü hain general gitti! PKK çökertildi17 Temmuz 2018 Salı 11:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri