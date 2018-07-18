18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:40Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 26°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 91.630 2.10
  • Altın: 189,750 -1.88
  • Dolar: 4,7897 -0.94
  • Euro: 5,5819 -1.38

Trump çark etti

»
Trump çark etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde yaptığı açıklamalardan çark etti.
Trump çark etti Trump çark etti Trump çark etti

 

ABD Başkanı Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporlarını kabul ettiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki"  sözlerini kaydetmesine rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki" söylemek olduğunu belirtti.

Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve ABD'de Kongre ve medya tarafından sert dille eleştirilmişti.

Brüksel ve Londra temaslarının ardında Putin ile bir araya gelmek üzere Helsinki'ye geçen Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Son 64 yılın en şiddetlisiSon 64 yılın en şiddetlisiHindistan'da geçen aydan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle medyana gelen seller ve toprak kaymasında 511 kişi hayatını kaybetti.
Trump çark ettiTrump çark ettiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde yaptığı açıklamalardan çark etti.
Vay kansız vay!Vay kansız vay!İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, İsrail savaş uçaklarının Gazzeli çocuklar üzerine bomba atması gerektiğini söyledi.
Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı!Dünyanın en büyük anlaşması imzalandı!Avrupa Birliği ile Japonya, dünyanın en büyük ticaret bloklardan birini oluşturan imzaları attı. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına karşı verilen bir mesaj olarak görülüyor.
ABD'nin S-400 korkusu bitmiyorABD'nin S-400 korkusu bitmiyorÜlke savunmasından dolayı Rusya ile S-400 anlaşması imzalayan Türkiye'ye ABD'den tehditler gelmeye devam ediyor.
Türkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptıkTürkiye itirafı! Çok büyük yanlış yaptıkİngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen "Brexit seçim kampanyasında" aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan "Türkiye AB üyesi olacak" şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf
  • Suriye’yi bitirdiler yeni hedef İran17 Temmuz 2018 Salı 10:15
  • Alman hükümetinden şüpheli 'FETÖ yanıtı'17 Temmuz 2018 Salı 08:15
  • Suriye’yi bitirdiler yeni hedef İran17 Temmuz 2018 Salı 07:58
  • Yeni kriz! Casusluk iddiasıyla gözaltına alındı17 Temmuz 2018 Salı 07:35
  • Almanya'dan Trump'ı çıldırtacak çıkış!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:59
  • Nijerya'da büyük felaket! En az 25 ölü16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:57
  • Trump-Putin toplantısında olay16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:53
  • '600 asker kaçırıldı' iddiasına ordudan açıklama!16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:00
  • Dünyanın beklediği zirve! İşte ilk sözler16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:05
  • Kritik görüşme öncesi çok sert açıklama!16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri