Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğini belirterek, "Yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. Bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmaları için 31 Temmuz tarihinin son fırsat olduğunu belirtmek isterim" dedi.
Bakan Albayrak, dün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında, maliye politikalarımızın, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda, bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik. Maliye politikalarımız kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamanın lüzumu görülmüştür."
PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM
Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Bu kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır.".
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Borcu olanlar dikkat! Son fırsat
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğini belirterek, "Yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. Bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmaları için 31 Temmuz tarihinin son fırsat olduğunu belirtmek isterim" dedi.
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