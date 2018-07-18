18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Hedefleri hem madalya hem rekor

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Milli atletler Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak istiyor
Hedefleri hem madalya hem rekor
Hedefleri hem madalya hem rekor Hedefleri hem madalya hem rekor Hedefleri hem madalya hem rekor

Milli atletler Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya kazandırmayı amaçlıyor.

Milli takım sporcuları olduktan sonra başarı çıtalarını sürekli yükselten milli atletler, katıldıkları organizasyonlarda önemli dereceler elde ederek madalyalar kazandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde haziran ayında yapılan 18. Akdeniz Oyunları'nda, atletizmde erkekler 100 metrede altın madalya kazanan Jak Ali Harvey ve gümüş madalyanın sahibi olan Emre Zafer Barnes, Berlin'deki organizasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum'da düzenlenen 4. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışlarında da piste çıkan Harvey ve Barnes, AA muhabirine ağustos ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'yla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Harvey: Hedefim hem Avrupa hem de şampiyona rekoru kırmak

Türkiye rekortmeni Harvey, organizasyonlarda Türkiye adına yarıştığı için mutluluk duyduğunu ve çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirtti. 

Avrupa Şampiyonası'nda iddialı olduklarını aktaran Harvey, "Avrupa'nın en iyi takımı olma yolunda yavaş yavaş ilerliyoruz. Onun için çalışmalarımıza başladık. Daha iyisini yapmak için elimizden gelini ortaya koyacağız." dedi.

Harvey, yapacağı hazırlıklarla şampiyonaya çok daha hazır bir hale geleceğine inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Orada en iyi dereceyi koşmak için piste çıkacağım. Ben kendime inanıyorum. Bu yıl da Avrupa ve şampiyona rekoru kırmak için sahada olacağım. Hedefim hem Avrupa hem de şampiyona rekoru kırmak. Takım olarak bunu yapacak gücümüz var. Değerli ve yetenekli sporculara sahibiz. Oraya da gittiğimizde elimizden gelini yapacağız. Biraz daha çalışmamız lazım. Yeterli çalışmaları da yaptıktan sonra Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir derecece elde edeceğiz."

Barnes: Kendimizi süper hissediyoruz

Milli atlet Barnes de milli takım içerisinde çok iyi bir atmosfer olduğunu, başarı çıtasının da her geçen gün yükseldiğini ifade etti.

"Şampiyonada elimizden geleni yapıp, madalya almak istiyoruz" diyen Barnes, "Milli takım içinde gerçekten çok güzel bir ortam var. Yetenekli sporcularla çalıştığım için mutluluk duyuyorum. Şu anda kendimizi süper hissediyoruz. Avrupa Şampiyonası için zamanımız var. Oradaki yetenekli sporculara karşı da iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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