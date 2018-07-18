18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor

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Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor
BD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Hepsine çok sinirlendi. Bir tek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ayrı tuttu.
Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor

Sabah'ın haberine göre, Brüksel'de geçen hafta yapılan NATO Zirvesi’nin perde arkası: ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Hepsine çok sinirlendi. Bir tek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ayrı tuttu. Ona dönerek “Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor’ dedi. Sonra da Recep Tayyip Erdoğan’la yumruk tokuşturdu...

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump, NATO üyesi liderlere sinirlendi. Ama Başkan Erdoğan'ı ayrı tuttu. Ona dönerek "O işleri doğru biçimde yapıyor" dedi.

CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planından detaylar paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin GSYİH'nin yüzde 2'si kadar savunma harcaması hedefini 2024 yerine hemen şimdi gerçekleştirmesini talep etmesi üzerine düzenlenen acil toplantıyı hatırlatan Bremmer "Gürcistan ve Ukrayna liderlerinden, konuşmalarının ortasında toplantıdan çıkmasını istediler. Belli ki Trump 'Tamam, sizinle işimiz bitti' dedi" ifadelerini aktardı.

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Bremmer şöyle devam etti:
"Trump çok sinirlenmişti. Diğer liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Birçoğu 'Önce parlamentoya sormak zorundayız. Bunun bir süreci var. Çıkıp da size 'Tamam daha fazla harcayacağız' diyemeyiz. İzlememiz gereken yasal bir süreç var' dedi. Trump da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve 'Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor' dedi, sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu."

Sabah

 

 

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