İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Peki bedelli askerlikten hangi ünlüler yararlanabilecek?
İşte o isimlerden bazıları:
Çağatay Ulusoy: 1990 doğumlu
İdo Tatlıses: 1992 doğumlu
Tolga Sarıtaş : 1991 doğumlu
Metin Akdülger: 1988 doğumlu
Aras Bulut İynemli: 1990 doğumlu
Can Yaman: 1989 doğumlu
Edis Görgülü: 1990 doğumlu
Furkan Andıç : 1990 doğumlu
Hilmi Cem İntepe: 1992 doğumlu
Şükrü Özyıldız: 1988 doğumlu
Alperen Duymaz: 1992 doğumlu
Yusuf Çim: 1991 doğumlu
Berk Atan: 1991 doğumlu
Ekin Koç: 1992 doğumlu
İlyas Yalçıntaş: 1989 doğumlu
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