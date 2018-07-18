18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler

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Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Peki bedelli askerlikten hangi ünlüler yararlanabilecek? İşte o liste...
İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler
İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Peki bedelli askerlikten hangi ünlüler yararlanabilecek?

İşte o isimlerden bazıları:

Çağatay Ulusoy: 1990 doğumlu

İdo Tatlıses: 1992 doğumlu

Tolga Sarıtaş : 1991 doğumlu

Metin Akdülger: 1988 doğumlu

Aras Bulut İynemli: 1990 doğumlu

Can Yaman: 1989 doğumlu

Edis Görgülü: 1990 doğumlu

Furkan Andıç : 1990 doğumlu

Hilmi Cem İntepe: 1992 doğumlu

Şükrü Özyıldız: 1988 doğumlu

Alperen Duymaz: 1992 doğumlu

Yusuf Çim: 1991 doğumlu

Berk Atan: 1991 doğumlu

Ekin Koç: 1992 doğumlu

İlyas Yalçıntaş: 1989 doğumlu

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