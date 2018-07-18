İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.K.'yi takibe aldı. B.K.'nın uyuşturucuyu Başakşehir'de bulunan organize sanayi sitesinde kiraladığı depoda sakladığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri dedektör köpeklerle yaptığı aramalarda 800 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ile Bonzai üretiminde kullanılan "Fubinaca" isimli hammadde ele geçirildi. Bu hammaddeden 50 milyon doz bonzai üretilebileceği belirtildi.
B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken jandarmanın soruşturması devam ediyor.
18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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İstanbul'da dev operasyon! Tam 50 milyon doz
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Başakşehir’de bulunan organize sanayi sitesinde bir depoya yaptığı operasyonda toplam 800 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ile bonzai üretiminde kullanılan "Fubinaca" isimli hammadde ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.K.'yi takibe aldı. B.K.'nın uyuşturucuyu Başakşehir'de bulunan organize sanayi sitesinde kiraladığı depoda sakladığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
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