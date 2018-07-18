18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten soruşturma

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Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten soruşturma
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na soruşturma açıldı.
Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten soruşturma Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten soruşturma Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti. Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" mesajıyla paylaşmıştı.

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