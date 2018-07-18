CHP'de bir isyan daha!

"PARTİ İÇİ İKTİDARI KORUMA ANLAYIŞININ TERK EDİLMESİ"
"KURULTAY İÇİN İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUZ"
Bundan sonraki süreçte yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliği ile ilgili kaygıların giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay'a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz.''