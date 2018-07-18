18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Satanist kardeşler öz annelerini katletti!

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Satanist kardeşler öz annelerini katletti!
Peru’da annelerini gözlerini oyup bağırsaklarını deşerek öldüren 3 satanist kardeş, dünya kamuoyunu şoke etti.
Satanist kardeşler öz annelerini katletti! Satanist kardeşler öz annelerini katletti! Satanist kardeşler öz annelerini katletti!

75 yaşındaki Teodora Quispe Ccayllahua, Cumartesi gecesi Peru’nun kuzeyindeki Andabamba isimli dağ köyünde üç çocuğu tarafından vahşice öldürüldü.

Polis, gözleri oyulmuş ve bağırsakları deşilmiş halde bulunan kadının, satanist ayinle öldürüldüğünü duyurdu.

38 yaşındaki Aurelia Quispe, 41 yaşındaki Percy Quispe ve 46 yaşındaki Marcelina Suane, annelerinin bedeninin parçalarını göle atarak kanında yıkanmakla da suçlanıyor.

Aurelia Quispe’nin, “Öldürme emrini karanlıklar efendisinden aldım” dediği de açıklandı.

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