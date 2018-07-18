18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:40Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 33°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 90.811 -0.89
  • Altın: 190,038 0.23
  • Dolar: 4,8249 0.73
  • Euro: 5,6059 0.43

Trump'ın istediği rahip davasında karar!

»
ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Trump'ın istediği rahip davasında karar!
Trump'ın istediği rahip davasında karar! Trump'ın istediği rahip davasında karar! Trump'ın istediği rahip davasında karar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İlk çıktığı duruşmada tutuklu sanık Brunson hakkındaki iddiaları kabul etmemişti. Tanık olarak dinlenen kilise cemaatinden Levent Alkan, sanık Brunson’un PKK sempatizanlarına yardım ettiğini, kilisede bulunan gizli odada toplantılar yapıldığını, kilisede Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını söyledi. Mahkeme, Rahip Brunson'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

TANIK HER ŞEYİ ANLLATI

Kilise cemaatinden olan ve duruşmaya Edremit’ten SEGBiS ile bağlanan tanıklardan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü.

"İFADEMİ DEĞİŞTİRMEM İÇİN TELKİNDE BULUNDULAR"

Tanık Alkan'ın ifade vermesi üzerine, Brunson’un kiliselere verdiği talimatla hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü ifade ederek, Işık Kilisesi Pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini söyledi.

"TÜRKLER İLE KÜRTLER ARASINDA SAVAŞ VAR"

Andrew Brunson’un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir gün kilisedeki vaazında "Türkler ile Kürtler arasında savaş var" ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor?"

KİLİSEDE KOLTUKLARA "TÜRKLER OTURAMAZ" YAZDILAR

Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak, "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde "Türkler oturamaz" yazısı yazmışlardı" dedi.

Mahkeme Başkanının neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Alkan, "O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden ‘Türkler oturamaz’ diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır" diye konuştu.

"GİZLİ ODADA TERÖR DÖKÜMANLARI VARDI"

Tanık Alkan, kilisede bir gizli odada toplanıldığını da ileri sürerek, "Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti" dedi.

Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

RAHİP: "TÜRKLERİ ARKA PLANDA TUTTUĞUMUZ DOĞRU DEĞİL"

Tanığın ifadeleri üzerine iddiaları yalanlayan Andrew Brunson, "Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'ın istediği rahip davasında karar!Trump'ın istediği rahip davasında karar!ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
İzmir'de büyük panik! Sayı 700'e ulaştıİzmir'de büyük panik! Sayı 700'e ulaştıİzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin şantiyesinde, akşam yemeğinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 700’e ulaştı.
Barzani pişman! Kritik Türkiye ve PKK çıkışıBarzani pişman! Kritik Türkiye ve PKK çıkışıIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerindeki varlığının eski Irak rejimi dönemine dayandığını ve IKBY halkının rızasıyla olmadığını söyledi.
Adnan Oktar şimdi bitti! İtirafçı oldular!Adnan Oktar şimdi bitti! İtirafçı oldular!Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 92'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.
Öksüz'ün yengesine 10 yıl hapis istemiÖksüz'ün yengesine 10 yıl hapis istemiFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz'ün yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını verdi.
Irmaktaki varilden bacakları kesilmiş ceset çıktıIrmaktaki varilden bacakları kesilmiş ceset çıktıBartın’da 15 gün önce kaybolan manav Şükrü Kesgin’in (35) bacakları kesilerek varilin içine konulup ırmağa atılmış cesedi bulundu.
  • CHP'de bir isyan daha!18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:42
  • Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten soruşturma18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:06
  • Torbadan müjde çıktı!18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:03
  • İstanbul'da dev operasyon! Tam 50 milyon doz18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:42
  • Adnan Oktar İsrail ajanı mı, işte ifadesi18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:37
  • Adnan Oktar örgütünün erkek üyelerinden korkunç tuzak18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:26
  • Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:21
  • İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:49
  • Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:54
  • Karabük'teki FETÖ operasyonunda tutuklama18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri