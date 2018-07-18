Babuna olayını hatırlattı! Yine kan toplamışlar

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre 'Pinner Test' adlı şirket Adnan Oktar'ın müridi Ferit Erdem Rahvancı'ya ait. Hakkında gözaltı kararı olan ancak yakalanamayan Rahvancı'nın ABD'de olduğu belirtiliyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de yaşayan Rahvancı'nın 4 şirketi de el konulan 86 şirket arasında yer alıyor. Rahvancı'nın şirketleri arasında kuyumculuk, bilişim ve sağlık sekttöründe faaliyet gösteriyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Getaway Sağlık Turizm adlı şirket. Bir süre önce isim değiştirdiği öğrenilen şirket, öncesinde Pinner-Test Sağlıklı Yaşam adıyla faaliyet gösteriyordu.

NEREYE VE NE AMAÇLA GÖNDERİLDİĞİNİ BİLMİYOR



Pinner-Test şirketi ise gıda testi yaptırmak isteyen kişilerden kan örnekleri alıyordu. Alınan örnekler ise iddiaya göre test için yurtdışına gönderiliyordu. Besin alerjisi testi için kan veren vatandaşlar ise kan örneklerinin nereye ve ne amaçla gönderildiğini bilmiyor. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyondan sonra Türkiye'de birden fazla şehirde faaliyet gösteren şirkete ulaşılamıyor. Şirketin merkez telefonunu aradığında 'müşteri hizmetlerimiz çok yoğun, sırada beklemeniz gerekiyor ya da daha sonra arayın' şeklinde sesli yanıt sistemi devreye giriyor. Öte yandan 'şikayetvar.com' adlı forumda da Pinner-Test'le ilgili şikayetler paylaşılıyor. İki gün önce paylaşılan şikayette bir kullanıcı kan vermesinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala gıda alerjisi testinin sonuçlarının gelmediğini söylüyor.

TESTİ YAPTIRANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Murat Boz, Özge Özpirinçci, Elçin Sangu, Buğra Gülsoy ve Damla Sönmez, Aslı Enver, Ezgi Mola, Erkan Petekkaya, Hande Erçel, Sinem Kobal ve Serkan Çayoğlu gibi çok sayıda isim sosyal medya aracılığıyla PinnerTest yaptırdıklarını açıklamıştı.

120 BİN İLİK VE KAN ÖRNEĞİ ABD'DEKİ BİR KLİNİĞE GÖNDERİLDİ

Gözaltında olan Oktar Babuna için de yıllar önce binlerce kişiden kan örneği alınmıştı. 1999 yılında kan kanserine yakalandığını açıklayıp, gazeteye ilik kampanyası ilanı veren Oktar Babuna için o dönem 160 kişi ilik ve kan bağışı yaptı. 120 bin ilik ve kan örneği ABD'deki bir kliniğe gönderildi. Buraya gönderilen örneklerin ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor. Kampanyaya karşı çıkan ve kan örneklerinin geri alınması için girişimlerde bulunan dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, "Yapılan işlem o gün için yanlıştı. Kemik iliği temin amaçlı değildi. Zaten böyle bir dertleri yoktu. Bu dokuların kimlik bilgileri kimlerin elinde bilmiyoruz." demişti.