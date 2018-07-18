18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı

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Karaman'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı
Eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı Eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı Eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin,  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlattığı FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edildi.

Örgütün, emniyet genel müdürlüğü yapılanmasının üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ileri sürülen eski emniyet müdürü, hakkında çıkan yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Keskin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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