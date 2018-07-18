Adnan Oktar: Masum bir kuruluşuz

Örgütünün ve kendinin yaptığı çirkinlikler bir bir ortaya çıkan, hakkında bir çok suçlama olan ve adliyeye sevkedilen Adnan Oktar iddiaları yalanlayarak "Masum bir kuruluşuz" dedi.

Hakkında bir çok suçlama olan ve geçen çarşamba günü gözaltına alınan Adnan Oktar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Oktar'ın emniyetteki ifadesi 13 saat sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddetti, kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt vermedi.



SORGUSU 13 SAAT SÜRDÜ

Sorgu işlemi 13 saat sürdü. Oktar'ın yanında 3 avukatı hazır bulundu. Adnan Oktar'a 500'ün üzerinde soru yönetildi. Oktar, bir soruşturmada en çok soru sorulan kişiler arasına girdi. Adnan Oktar, suçlamaları reddetti. Oktar'a, İsrailli bazı siyasilerle bağlantıları da soruldu. Oktar bu sorulara yanıt vermedi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: MASUM BİR KURULUŞUZ



Adnan Oktar sorgusunda kendilerini dini bir grup olarak tanımladı. Polisin "Akıl sağlığın yerinde mi?" sorusuna "Yerinde" şeklinde yanıt verdi. Kendisine yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Oktar, "Masum bir kuruluşuz" dedi.



Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.