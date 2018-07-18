Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
- Avrupa'dan OHAL mesajıBakan Akar'dan bedelli askerlik mesajıAdnan Oktar'a tutuklama talebi!Ankara'da feci kazaAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzKılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı istifa ettiEski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandıErdoğan'dan karikatür davasıBabuna olayını hatırlattı! Yine kan toplamışlarKıbrıs'ta facia! Türkiye'ye getirilecekler
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:48 Güneş 05:40 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:41 Yatsı 22:25
- 28°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 22°C Ankara
- 27°C Antalya
- 21°C Artvin
- 27°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 92.322 0.76
- Altın: 189,398 -0.11
- Dolar: 4,7936 0.08
- Euro: 5,5865 0.08
Bakan Akar'dan bedelli askerlik mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'dan OHAL mesajı"OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yaptı
Bakan Akar'dan bedelli askerlik mesajıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Adnan Oktar'a tutuklama talebi!Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 32 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Ankara'da feci kazaAnkara-Bolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Adnan Oktar: Masum bir kuruluşuzÖrgütünün ve kendinin yaptığı çirkinlikler bir bir ortaya çıkan, hakkında bir çok suçlama olan ve adliyeye sevkedilen Adnan Oktar iddiaları yalanlayarak "Masum bir kuruluşuz" dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.