Adnan Oktar'ın akılalmaz oyunu 1 milyonluk suikast

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi tarafından çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili soruşturma ve detaylı incelemeler sürüyor. Adnan Oktar dahil, haklarında gözaltı kararı verilen 255 şüpheliden 195'i yakalanmıştı. Bunlardan 8'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dosyada 200 mağdur var. 3 itirafçı, çok sayıda gizli tanık var.

Gözaltındakilerden 7'si avukat. 110'u kadın 187 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı. 8 aydır teknik takiple dinlenen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da aralarında olduğu şüpheliler kelepçeli halde adliyeye götürüldü. Adnan Oktar'a bine yakın soru soruldu. Tüm sorgusu kamera ile kayda alındı. Örgütün önemli isimleri Tarkan Y. ve Aylin A.'nın da aralarında bulunduğu diğer firari şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İddialara göre emniyette akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyen ve 3 avukatı bulunan Adnan Oktar, yazılı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

İTİBAR SUİKASTI...

Örgütle ilgili incelemeler derinleştikçe şok edici detaylar da çıkmaya devam ediyor. İddialara göre örgüte bağlı çalışan İtibar ve İftira Grubu, örgütten ayrılan kişilere iftira atma, onları karalama ve itibarsızlaştırma faaliyetlerinde bulunuyordu. Bu grup, hedefteki kişiler adına internet siteleri bile açtı. Grup üyeleri, insanları "FETÖ'cü", "eşcinsel", "fuhuş çetesi lideri veya üyesi" "katil zanlısı", "İngiliz Ajanı", "silah kaçakçısı", "uyuşturucu satıcısı" gibi pekçok ifadeyle hedef aldı. Farklı meslek gruplarında çalışan kişiler hakkında, iş bulamamaları için şirketlere olumsuz mailler gönderdi. İddialara göre; örgüt üyeleri bu maillerde aynı karalamayı yaptı ve örgütten ayrılanların iş bulmalarına veya iş almalarına engel oldu. Haklarında karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları başlatılan eski örgüt üyeleri de polise başvurarak şikâyetçi oldu. İnşaat işiyle uğraşan mağdur Ümit Kuruca, kendisi hakkında 13 bin kişiye mail atıldığını söyledi. Diğer mağdur bilgisayar yazılımcısı D.M.E. de, aleyhinde 20 bin kişi ve şirkete olumsuz yönde mailler atıldığını ve 4 yıl boyunca iş bulamadığını ifade etti. Katar'da inşaat işi yapan bir kişi hakkında da 15 bin mail atıldığı, bazı kişilerinse iflasa sürüklendiği ileri sürüldü. Bugüne dek Adnan Oktar'la ilgili şikâyetçi olan kişiler hakkında 1 milyon mail atıldığı belirtildi. Bu arada Adnan Oktar örgütünde Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı. İki kardeşin 19 yıl önce örgüte katıldığı, yüklü miktarda finansman sağladığı öne sürüldü.