Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.
Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi aldı.
Akar ve beraberindekiler buradan askeri helikopterlerle teröristlerin bir dönem "girilemez" olarak nitelendirdiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.
Bakar Akar, burada yaptığı açıklamada, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." dedi.
19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Akar ve komuta kademesi sınırda!
Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.
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