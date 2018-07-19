19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:41Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:40Yatsı 22:24
    • 32°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 92.795 0.51
  • Altın: 189,279 0.01
  • Dolar: 4,8160 0.55
  • Euro: 5,5928 0.20

Leyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısı

»
Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü’nde toprağa verilmişti.
Leyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısı
Leyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısı Leyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısı Leyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısı

Ağrı'da jandarma ve AFAD ekipleri Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü'nde toprağa verilmişti. Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu.

SAÇ TOKASI VE MUSKASI BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı. Leyla'nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi. Ekipler minik Leyla'ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kanadalı şirket yapacak! Esed ile PKK anlaştıKanadalı şirket yapacak! Esed ile PKK anlaştıTerör örgütü YPG/PKK ve Beşar Esad rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajdan sonra petrol kuyularının işletmesinin rejime devri konusunda da anlaştı.
Yatağan Termik Santralinde göçük!Yatağan Termik Santralinde göçük!Yatağan Termik Santralinde göçük meydana geldi. Yaralıların olduğu iddia edilen santrale, çok sayıda ambulans ve 112 ekibi sevk edildi.
PKK'ya ağır darbe!PKK'ya ağır darbe!Türk Silahlı Kuvvetlerince Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Ünlü iş adamına öz kızına cinsel istismardan 18 yıl hapisÜnlü iş adamına öz kızına cinsel istismardan 18 yıl hapisMedya dünyasının ünlü ismi iş adamı Fatih Oflaz öz kızına istismar suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Leyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısıLeyla cinayetinde flaş gelişme! Muska ve toka ayrıntısıAğrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü’nde toprağa verilmişti.
Akar ve komuta kademesi sınırda!Akar ve komuta kademesi sınırda!Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.
  • Türkiye'de OHAL sona erdi19 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
  • Adnan Oktar tutuklandı!19 Temmuz 2018 Perşembe 09:25
  • Adnan Oktar'ın akılalmaz oyunu 1 milyonluk suikast19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
  • FETÖ ve Sisi'nin bağlantısı ortaya çıktı19 Temmuz 2018 Perşembe 09:19
  • Avrupa'dan OHAL mesajı18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:50
  • Bakan Akar'dan bedelli askerlik mesajı18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:49
  • Adnan Oktar'a tutuklama talebi!18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:48
  • Ankara'da feci kaza18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:47
  • Adnan Oktar: Masum bir kuruluşuz18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:37
  • Eski emniyet müdürü, FETÖ'den tutuklandı18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri