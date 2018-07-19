Ünlü iş adamına öz kızına cinsel istismardan 18 yıl hapis

Medya dünyasının ünlü ismi iş adamı Fatih Oflaz öz kızına istismar suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Oflaz’ı öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu buldu. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti.

Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’nın haberinde 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında yer alan inanılmaz satırlar yer aldı.

Yaşadığı istismar nedeniyle psikolojik tedavi gören genç kızın üç kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İstismar mağduru kızın yaşadıklarının izlerini silmek için durumu annesine anlatıp 2013 yılı sonunda psikolojik tedaviye başladığı belirtildi.

“HEP KÂBUSLA UYANDIM”

Mahkeme salonunda, zaman zaman ağlama krizleri geçirdiği belirtilen Oflaz’ın kızı şunları söyledi:

“Babam her zaman despot bir insan oldu. Söylediği her şeyin yapılması gerekiyordu. 7,5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra ben hep annemin zoruyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum. Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kâbusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim.

Sonunda durumu anlatıp gerçeklerle yüzleşmeye karar verdim ve şikayetçi oldum. Ne bu şikayet, ne de yargılamanın sonucu benim yaşadıklarımı değiştirmeyecek. Benim hayatım mahvoldu. Hiç kimse ile hiçbir düzeyde sağlıklı bir ilişki kuramıyorum. Kendimden nefret etmekten vazgeçemiyorum. Annemden ve babamdan nefret ediyorum. Bu da beni dünyada ailesiz, yalnız bir insan haline getiriyor. Benim hayatımı aslında ailem çaldı. Bu hastalığa beni ömür boyu mahkum ettiler. Bunun en büyük sorumlusu da babamdır.”

İDDİALARI REDDETTİ

17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık kürsüsündeki Fatih Oflaz suçlamalara, kızının annesini ve dolaylı olarak da kızını suçlayarak yanıt verdi. Oflaz’a göre Anne Aslı Kocaoğlu, kızı için ödediği nafaka kesilince, bu kez emlak aldırmak için kızını babasına karşı yönlendirmeye çalışmıştı. Oflaz emlak almayı kabul etmeyince de bu yola başvurduklarını iddia ediyordu.



Fatih Oflaz başta kızıyla ilişkisinin iyi olduğunu ifade ederken, “Balık tutar, kayak yapar, pizzacıya giderdik. Hayvanlardan korkmazdı. Bisiklete binmeyi çok severdi” dediği kızının zamanla sorunlu bir karaktere dönüştüğünü anlattı. Ona göre kızının sorunlu bir sosyal çevresi vardı. Erkek arkadaşı uyuşturucu kullanan biriydi.

Oflaz şöyle devam etti:



"Aslı, kendisine ev almam konusunda yönlendirmeye başladı. Daha önce kanser hastalığı geçirdiğim dönemde de kızım bana ‘Bebek’ten ev al baba’ demişti. Bu gayrimenkul alımı konusunda eski eşim Aslı beni kızımın olduğu bir yemeğe davet ederek Çukurcuma mahallesinde bir binanın bodrum katını almam konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak ben kabul etmedim.

15 Temmuz olayları sonrası Aslı beni kızımın yaşadığı eve davet etti. Gittiğimde içeride kızım, eski eşim Aslı ve daha öncesinde tanımadığını ama kendisini vekilleri olarak tanıtan bir avukat vardı. Avukat bana bir metin uzatıp 8 yaşından 16 yaşına kadar kızıma cinsel tacizde bulunduğumu, bu sebeple çalışamaz hale geldiğini ve 10 milyon dolar vermem gerektiğini, vermezsem şikayette bulunacaklarını söyledi.

Ben bu iddiayı ilk kez orada duydum. Bu iddia neticesinde eski karım Aslı’ya ‘Ne yapıyorsun’ diye sorduğumda Aslı da bana "Ödeyeceksin yoksa seni rezil ederiz’ dedi. Ben o sinir ile bir şeyler söyleyip çıktım. O dönemde durumu eşim Monica’ya da anlattım.

Sonrasında Aslı Kocaoğlu ile bir kez telefonda görüştüm. "İftira atmaya utanmıyor musun? Maddi durumu da biliyorsun, bu parayı ödeyemem" dedim. Suçlamaların tamamı iftiradır.

KIZI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Oflaz’ın anlattığı bu görüşmenin Galata’daki bir evde yaşandığı belirtildi. Mahkeme bu görüşmede yaşananları istismar mağduru genç kadına da sordu. Mağdur kız çocuğu babasının “iftira” dediği olayları ve görüşmeyi mahkeme huzurunda şu sözlerle anlattı:

"Babamla yüzleştikten sonra o görüşmede bir daha dönmemek üzere yurt dışına gitmesini, çocuklarını bir daha görmemesini ve 10 milyon dolar para vermesini söyledim. Bana kendisi o güne kadar 120 bin dolar vermişti. Verdiği paraya hiç dokunmadım. Sonra kan parası istiyormuş gibi kendim rahatsız oldum. Sonra da babamdan şikayetçi oldum. Bu öylesine atılacak bir iftira değildir.

PSİKİYATRİST: KENDİSİ BENDEN İYİLEŞMEK ADINA TALEPTE BULUNDU

İstismar davasında mahkemeye çağırılan Psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı tedavi sürecinde yaşadıklarını hakimlerin huzurunda şöyle anlattı:

“Mağdur genç kız ile görüşmeye başladıktan tam 9 ay sonra bana ‘güvenliğimi sağlarsanız babamla yüzleşmek istiyorum’ diye söyledi. Ben de bunu yapabileceğimi söyleyince 30 Eylül 2014’te babasıyla bir terapi seansı yaptık. Terapi sırasında mağdur babasına durumu anlatamayınca ben Fatih Oflaz’a 8-13,5 yaş arasında kendisinin cinsel istismarına maruz kaldığını bana ilettiğini söyledim.

Fatih Oflaz bunu kabul etti. Hatta bir süre Amerika’ya gidip 4 seans terapi gördüğünü söyledi. Fatih Oflaz kendisiyle ilgili de bazı bilgiler verdi. Bu özel bir bilgidir ve hekim olduğum için açıklamam doğru olmaz ancak sanık Fatih Oflaz yurt dışında 4 kez psikoterapiye gittiğini, bu konuyu orada ilk kez açtığını, konunun kızını taciz etmesi ile ilgili olduğunu ilk kez orada bana söyledi. Hatta kendisi bunun sebebi olan çocukluğunda başına gelen bir olayı da orada (Amerika’da) anlatmış. Kendisi benden iyileşmek adına talepte bulundu.

Tedavisine benimle devam etmek istediğini söyleyince kızı tepki gösterdi. ‘Benim kurduğum olumlu bir ilişkiyi elimden almak istiyorsun’ diyerek kızdı. Mağdur kızın babasından istediği tek şey tekrar normal baba kız ilişkisini yakalayıp yakalayamayacağını görmekti.

Fatih Oflaz gayet pozitifti. Kızına ‘aramız iyi olacak’ dedi. Mağdurun bana anlattığı her şey travmatik bellek ile uyumluydu. Travmatik bellek hiçbir zaman değişmez. Fatih Oflaz’ın kızıyla yüzleştiğinde ‘ben sana iyi bir baba olamadım’ deyip ağladığını hatırlıyorum.”

PEDOFİLİ SUÇLAMASI

Turgut Kundakçı mahkemede Fatih Oflaz’ın durumunu, “Pedofili olarak tanımlayarak ve şöyle devam etti:

"Bu 18 yaşından ufak kişilerle bu kişilerin kabul edip etmediğine bakmaksızın onlarla cinsel münasebet kurulmasıdır. Ben mağdur çocuğa kronik dissosiyatif bozukluğu teşhisi koydum. Bu teşhisin nedeni çocukluk döneminde yaşanan yüzde 95-yüzde 98 oranındaki cinsel istismardır."

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda, ortaya çıkan tanık ifadeleri, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği istismar raporuna göre, ruh sağlığının bozulduğuna ve sanık baba Fatih Oflaz’ın birden fazla kez çocuğunu istismar ettiğine karar verdi. Buna göre Oflaz’ın kendi çocuğuna karşı kasıtlı işlediği suç nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve sanığın sabıkasız olmasını dikkate alarak cezasının 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti. Mahkeme Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı koyup adli kontrol uygulama kararı aldı.