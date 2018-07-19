"Onu istiyorum"

Vladimir Putin-Donald Trump zirvesinde yeni perde açıldı. Gözler şimdi gizemli bir İngiliz’de. Putin, ABD’lilerin 12 Rus vatandaşını sorgulamasına izin vereceklerini açıkladı. Ancak Rus lider bir şart koştu: Biz de işadamı Bill Browder’ı sorgulamalıyız.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşme ve görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı Washington-Moskova hattında yeni düelloyu bir kez daha sahneye taşıdı.

Trump'ın başkan seçildiği 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale etttiği iddialarını araştıran ABD'li özel yetkili savcı Robert Mueller'in açtığı soruşturmada 12 Rus vatandaşı suçlanmıştı.

Putin dünya basınının tüm dikkatleri üzerindeyken bu 12 kişinin ABD tarafından sorgulanmasına izin vereceklerini ancak karşılığında Rusya'nın da bir kişiyi sorgulamak istediğini söyledi.

CLINTON'A 400 BİN DOLAR BAĞIŞ

"Bu tür adımlar çift taraflı olmalı. Biz de Bill Browder meselesini gündeme getirebiliriz" diyen Putin "Browder'ın iş ortakları Rusya'dan 1.5 milyar dolar kazanmasına rağmen ABD'de veya Rusya'da tek bir kuruş vergi ödemedi. Tüm bu paralar ABD'ye nakledildi. Ayrıca Hillary Clinton'un seçim kampanyasına da 400 milyon dolar bağış yapıldı"ifadelerini kullandı. Putin'in daha sonra 400 milyon dolar ifadelerini yanlışlıkla kullandığı ve 400 bin dolar demek istediği açıklansa da Rusya'nın uzun süredir peşinde olduğu Browder'ı yargılama talebi bir kez daha dile getirilmiş oldu. Basın toplantısının ardından ABD merkezli CNN için bir yazı kaleme alan Browder "Geçtiğimiz on yıl boyunca Putin tarafından öldürülmekten kaçıyorum. Ancak Putin, beni ABD'den isteyerek bir hata etti. ABD'de doğmuş olsam da 29 yıl önce göçtüğüm İngiltere'nin vatandaşıyım. Ve İngiltere topraklarında Noviçok gazıyla zehirlenen Rus ajanlardan sonra İngiltere Başbakanı Theresa May'in Putin'e bir çift sözü olacaktır" fikrini dile getirdi.

KİM BU BROWDER?

Hermitage Capital Management adlı şirketin CEO'su olan Browder, 2005'e dek Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcısıydı. Ancak ilerleyen yıllarda Rusya'ya girişi engellendi. Browder'ın avukatı Sergei Magnitsky, Rusya'da 230 milyon dolarlık yolsuzluk iddiasını ortaya attıktan sonra 2009'da Rusya'da hapishanede ölü bulundu. Ölümünün ardından ABD'de, 2012'de Magnitsky yasası çıkarıldı. Yasayla Rusya'nın ABD'deki varlıkları donduruldu ve Rus işadamlarının ABD'ye girişi engellendi.

BOKS MAÇI BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinde birçok önemli meseleyi tartıştıklarını söylerken "Bir boks maçı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Zirvenin sonuçları yakında görülecek" açıklamasında bulundu.