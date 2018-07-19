PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
PKK'NIN SÖZDE LOJİSTİK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün sözde lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.