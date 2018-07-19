Kanadalı şirket yapacak! Esed ile PKK anlaştı

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşar Esad rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajdan sonra petrol kuyularının işletmesinin rejime devri konusunda da anlaştı.

AA'nın Rakka'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim, bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak örgütün işgalindeki petrol sahalarının işletme haklarının Esed rejimine devredilmesinde uzlaştı.

Anlaşmaya göre, rejim, Kanadalı bir şirketin döşeyeceği veya onaracağı borularla kuyulardaki petrolü ve doğalgazı kendi bölgelerine çekecek. Rejim, petrol ve doğalgazdan ürettiği elektriği YPG/PKK'nın işgalindeki alanlara dağıtacak.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

YPG/PKK ihtiyacı olan ham petrolü doğrudan kuyulardan almaya devam edecek. Kanadalı şirketle kontratın ilk aşama için 6 aylığına yapıldığı, boruların döşenmesine ve mevcut boruların onarımına Deyrizor'dan başlandığı öğrenildi.

Borular, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer ve Tanak sahalarından başlayarak, petrolü rejim kontrolündeki Teym sahasına akıtacak. Son durak ise rejimin Humus'taki rafinerisi olacak.

El Ömer ve Tanak sahalarından çıkan doğalgaz da YPG/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz tesisine gelecek, rejim buradan doğalgazı çekecek.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE BARAJ ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, örgüt işgalinde bulunan ve Suriye'nin en büyük barajı Tabka ve Fırat Nehri üzerindeki Tişrin'in işletme haklarının rejime devredilmesinde uzlaşmıştı.

Anlaşmaya göre, rejim ekipleri barajlara ait tesislere kalıcı yerleşecek. Bunun karşılığında rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgelere elektrik ve su dağıtacak.