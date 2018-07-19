19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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FETÖ'nün "sohbet ablası" gözaltına alındı

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Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı. İtirafçı olan şüpheli, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
FETÖ'nün "sohbet ablası" gözaltına alındı
FETÖ'nün FETÖ'nün FETÖ'nün

 

 Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İngilizce öğretmeni olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen N.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Örgüt bünyesinde amir ve başkomiser eşlerine sohbet verdiği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan N.S'nin, sohbet ablalığı yaptığını itiraf ettiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

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