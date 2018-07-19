19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia

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firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia
Firari FETÖ'cü Akın İpek'in pasaportuna el konuldu. İpek'e ayrıca ev hapsi cezası verildi. İngiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması yasak...
firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra'da görüntülenmişti.

Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ
Habertürk'ün haberine göre; İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Ltd'in İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek'in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Sabah

 

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