19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 13 Temmuz'da yapılan Türkiye- ABD ortak çalışma grubu toplantısına ilişkin "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." dedi.
ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı
ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 13 Temmuz'da Ankara'da yapıldığını hatırlatan Aksoy, başta FETÖ elebaşının iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasında adli iş birliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti. 

Sözcü Aksoy, "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

"Saldırılar, Astana ve Cenevre'de yürütülen çalışmaları baltalıyor"
Aksoy, Suriye'de rejimin Dera ve Kuneytra gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarında çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce insanın da yerlerinden olduğunu belirterek "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre'de yürütülen çalışmaları baltalıyor." dedi.

Rejimin sorunu askeri yöntemlerle çözmeye çalıştığını kaydeden Aksoy, "Ancak bu yolla ülkede meşru bir hakimiyet kurulamaz. Doğu Guta'da, Kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güney batısında yaşanan bu senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le 14 Temmuz'da yaptığı görüşmede rejimin İdlib'i hedef alması halinde bunun Astana mutabakatının ihlali anlamına gelebileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

NSU davasına ilişkin verilen karar
Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'da 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşının Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Başbakanlık binasında düzenlenen anma törenine katıldığını anımsatarak, Çavuşoğlu'nun bu gibi faciaların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerektiği sözlerini aktardı. 

Sözcü Aksoy, Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasına ilişkin verilen kararın Türkiye'yi tatmin etmekten uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

Dava sonucu verilen cezaların düşüklüğünün yanı sıra NSU şebekesinin büyüklüğüne, Alman istihbarat teşkilatının rolüne ve desteğine ilişkin soruların havada kaldığını belirten Aksoy, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in cinayetlerin arka planının tüm destekçileriyle ortaya çıkarılacağı yönünde verdiği sözü de yerine getirmemiş olduğuna dikkati çekti. Aksoy, "Biz, NSU cinayetlerinin ve diğer faili meçhul cinayetlerin tamamının adalete teslim edilmesini bekliyoruz." dedi. 

Türkiye-ABD ilişkileri
Aksoy, Türkiye ile ABD'nin müttefik ilişkilerine uygun şekilde güvene dayalı bir ilişki tesis etmek istediğini ve bu yöndeki temasların devam ettiğini belirterek, "(Türkiye ile ABD arasında oluşturulan) Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor." diye konuştu. 

Türk ve Amerikan askeri birliklerinin 18 Haziran'da başlattığı koordineli ve bağımsız devriye faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Aksoy, "Dün 16. devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından PYD ve YPG'nin geri çekildiği teyit edildi. Halihazırda Türk ve ABD askerlerinden oluşan müşterek devriyelerin göreve başlamasına ilişkin çalışmaları da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Aksoy, 1 Temmuz'da 40'a yakın gazeteciyle Afrin'e ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, yol güzergahında ve şehir merkezinde tahribat olmadığını gördüklerini anlattı. 

Gazetecilerle Afrin çarşısına indiklerini ve buradaki gündelik hayatın devam ettiğini gözlemlediklerini belirten Aksoy, eğitim, sağlık ve gıda konusunda Türkiye'nin yardımlarının sürdüğünü ve bunun da Afrin'e geri dönüşleri hızlandırdığını kaydetti. 

NATO Zirvesi 
Sözcü Aksoy, Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinin ardından Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra katıldığı ilk uluslararası toplantı olduğuna dikkati çekti. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, zirvede ülkelerin külfet paylaşımı konusunu ön plana çıkardığına işaret eden Aksoy, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yaptığını vurguladı. 

Hami Aksoy, zirvede ayrıca NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyarlanmış komuta yapısının onaylandığını kaydetti. Afganistan'a desteğin artırılarak sürdürülmesi ve Irak'ta da yeni bir eğitim misyonu başlatılmasına karar verildiğini söyleyen Aksoy, "Komutan yardımcılığını üstleneceğimiz bu misyona güçlü şekilde katkı yapacağız." dedi.

Aksoy, ittifakın açık kapı politikası bağlamında Makedonya'ya NATO'ya üyelik müzakerelerine başlaması için davette bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bunun Balkanlar ve Avrupa Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO zirvesinin Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Aksoy, Türkiye'nin zirvede, terörizmle mücadele, dayanışma ve birliğin öne çıkardığını vurguladı. Bu konunun zirve bildirisine yansıması üzerine de Aksoy, "Bizim için NATO'da amaç hasıl oldu diyebiliriz." dedi.

Aksoy, NATO'da verimli görüşmeler gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Terörle mücadele konusunda NATO'dan daha fazla dayanışma bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Irak'taki protestolar
Hami Aksoy, Irak'ın güney kentlerindeki protestolara ilişkin, "Temennimiz halkın haklı taleplerini, kışkırtmalara kapılmadan, eylemlerini şiddet eylemlerine sapmadan barışçıl bir şekilde gündeme getirmesi." yorumunu yaptı. 

Sözcü Aksoy, "İbadi liderliğindeki Irak hükümetinin de halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik beklentileri gerçekleştirmeye yönelik adımlarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA

 

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