Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı!

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi.
7 İLDE 21 GÖZALTI
Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.
ARALARINDA GÖRGÜLÜ PASTANELERİNİN SAHİBİ DE VAR
Hürriyet'in haberine göre; Operasyonda Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ile işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu belirtildi.
FETÖ'YE CİDDİ MİKTARDA PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır.” demişti.