20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:42Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 27°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 93.003 0.74
  • Altın: 188,945 -0.17
  • Dolar: 4,8206 0.56
  • Euro: 5,5954 0.16

Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmış

»
Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmış
Adnan Oktar grubuna 17 yaşında giren ve 16 yıl kaldıktan sonra kaçan 34 yaşındaki G.S. adlı müştekinin emniyetteki ifadelerinde şok iddialar yer aldı.
Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmış Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmış Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmış

Adnan Oktar grubuna 17 yaşında giren ve 16 yıl kaldıktan sonra kaçan 34 yaşındaki G.S. adlı müştekinin emniyetteki ifadelerinde şok iddialar yer aldı. 

G.S., Oktar'ın yüzlerce kızı "Seni aldım, kabul ettin mi?" ve yanındaki 2 kişiye de "Şahit oldunuz mu?" diyerek, sözde imam nikahı kıydığını ve cariye olarak aldığını söyledi. Oktar'ın cinsel ilişki yaşamadığını ama kızları elle taciz ettiğini belirten G.S., lezbiyenliği de helal saydığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söylediğini anlattı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda müştekilerin ifadeleriyle birlikte şok iddialar ortaya çıkıyor.

Müştekilerden Oktar'ın yanında 16 yıl kalan 34 yaşındaki G.S., 2001 yılında 17 yaşındayken, Adnan Oktar'ın Harun Yahya ismiyle düzenlediği konferanslarından birinde örgüt üyesiyle tanıştığını anlatan belirterek şunları anlattı:

"O dönemde İslam'ı anlatan modern bir yapı olduğuna inanmıştım. Bu imajdan etkilendim ve örgüt üyeleriyle görüşmeye başladım. Henüz lise sona gidiyordum, birkaç ay sonra Adnan Oktar'la tanıştırıldım. Her gün beni Kandilli'deki evine çağırmaya başladı, örgüt evlerinden birinde kalmam için ısrarcı oldu, sonrasında onların evlerinde kalmaya başladım."

"TACİZLER BAŞLADI"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre, Üniversite birinci sınıfa başladığında Adnan Oktar'ın yanına birilerini verdiğini ifade eden G.S. "Yanıma bir kişi verdi, onunla okula gidip gelmeye başladım. Artık hiçbir yere tek gidemez hale gelmiştim. Hepsinde de bahane olarak benim güvenliğimi düşündüğünü söylüyordu oysa ki amacı benim örgütten kaçmamı engellemekti, tabi o yaşta bunu anlayabilecek durumda değildim. Bu arada da Adnan Oktar'ın tacizleri başladı. Sürekli beni taciz ediyordu ancak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi hissediyordum. Adnan Oktar, cinsel ilişki yaşamıyordu ama elle taciz ediyordu" dedi.

"AİLESİ YAŞLI OLANLARA 'HALA YAŞIYORLAR MI?' DİYE SORARDI"

Örgütte Adnan Oktar'a sorgusuz ve koşulsuz itaat sisteminin oluştuğunu kaydeden G.S., en ufak bir şeyin bile Adnan Oktar'a sorulduğunu söyledi. Oktar'ın izin vermediği hiçbir şeyi yapamadıklarını belirten G.S. şöyle devam etti: "Herkes kazandığı tüm paraları ve ailesinden kalan tüm mirası örgüte aktarıyordu. Öyle ki Adnan Oktar ailesi yaşlı olanlara 'hâlâ yaşıyorlar mı?' diye sorar, bir an önce ölmelerini bekler ve miraslarına el koymak isterdi."

"KIZLAR ERKEKLERE SUNULURDU"

Cinsellikle ilgili konularda da Adnan Oktar'ın verdiği hükümlerin geçerli olduğunu polise anlatan G.S. ifadesinde Oktar'ın evli olmayan kişiler arasında yaşanan ilişkinin helal olduğunu söylediğini belirtti. Örgütteki herkesin bu şekilde cinsellik yaşadığını söyleyen G.S. "Örgüte katılan bazı kızlar bütün erkek örgüt üyelerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulurdu. Kızlar buna itiraz edemezdi çünkü bunu Mehdi'nin emri olarak görürdü" dedi.

"İĞRENÇ SİSTEM TURNİKE"

Ayrıca yeni gelen bazı kızların evlilik bahanesiyle kandırıldığını belirten G.S., "Evleneceği kişi 'Diğer arkadaşlarımla da birlikte olmazsan seninle evlenmem' diye kızları kandırırdı. Kızlar bu şekilde turnike denen iğrenç sisteme dahil olur ve her gün onlarca örgüt üyesiyle birlikte olurlardı. Bu sisteme itiraz eden olursa örgüt üyeleri tarafından aşağılanır ve gizli kameraya çekilmiş olabileceğini düşünerek korkudan şikayetçi olamazdı" diye konuştu.

"ÖRGÜTTEN AYRILIRSAM LANET ÜZERİME OLSUN" YEMİNİ

Adnan Oktar'ın yeni gelen herkese örgütten ayrılmaması için "Eğer cemaatten ayrılırsam Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti üzerime olsun" diye yemin ettirdiğini söyleyen G.S. özellikle kızların baskı altında tutulduğunu ifade etti. Adnan Oktar'ın namazın iki vakit olduğunu söyleyip bu şekilde kıldırdığını belirten G.S., "Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tesbih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kuran'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" dedi.

2 KIZ KARDEŞLE NİKAH YAPTI

Adnan Oktar'ın yüzlerce kızla sözde imam nikahı yaptığını hatta aynı anda 2 kız kardeşin de buna dahil edildiğini anlatan G.S. "Kızı karşısına alarak ‘Seni aldım, kabul ettin mi?' ve yanındaki 2 kişiye de 'şahit oldunuz mu?' diyerek nikah yapar. Aldığı kişileri de eş olarak değil cariye olarak alır" ifadelerini kullandı.

LEZBİYENLİK HELAL

Evlilikte Adnan Oktar için sınırlı bir sayının olmadığını vurgulayan G.S. "Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır. Lezbiyenliğin helal olduğunu söyler ‘iki tane tertemiz kadının birbirini sevmesi neden yasak olsun ki, Kuran'da bu tarz bir yasak yoktur' der. Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyler, yayınlar da dahil olmak üzere sürekli viski ya da votka içer" şeklinde ifade verdi.

"16 YIL SONRA KAÇTIM"

Girdiği yerin bir bataklık olduğunu ve nasıl kurtulacağını uzun süre düşündüğünü anlatan G.S., böyle bir toplumun İslam'la hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Ayrılmaya karar verdiğinde çok zor bir süreç içine girdiğini belirten G.S. şöyle devam etti:

"Tabi örgütten ayrılmak öyle kolay bir şey değil. 'Ben artık sizle aynı görüşte değilim, sizden ayrılmak istiyorum' gibi bir şey söz konusu değil. Ayrılma ihtimali olan kişiler çok sıkı güvenlik önlemlerine tabi tutulurlar, zırhlı araçlarla birkaç silahlı kişinin gözetiminde gidip gelirler. 3 ay kaçmak için uygun zaman aradım. Gece herkesin uyuduğu bir saatte kapının kilidini sezdirmeden açıp çağırdığım taksi ile kaçıp ailemin yanına döndüm."

"KAÇAN MÜNAFIK"

Adnan Oktar'ın cemaatten ayrılan kişilere münafık dediğini polise anlatan G.S., bu kişilere takma isimler bulunup, aleyhinde sosyal medyada aşağılayıcı paylaşımların yapıldığını belirttti.

Milliyet

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmışAdnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmışAdnan Oktar grubuna 17 yaşında giren ve 16 yıl kaldıktan sonra kaçan 34 yaşındaki G.S. adlı müştekinin emniyetteki ifadelerinde şok iddialar yer aldı.
Giresun'dan acı haber: 1 ŞehitGiresun'dan acı haber: 1 ŞehitGİRESUN'un Doğankent ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu.
Ece Erken'den 'Adnan Oktar' açıklamasıEce Erken'den 'Adnan Oktar' açıklamasıEce Erken,5 yıl önce Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'ye verdiği röportajın yeniden gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada kararMinik Alperen'in ölümüne ilişkin davada kararİzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı.
Erdoğan talimat vermişti! Soylu müjdelediErdoğan talimat vermişti! Soylu müjdelediBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bekçilerle ilgili verdiği talimat sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yıl sonuna kadar 25 bin 500 polis ve bekçi alımı yapılacağını açıkladı.
Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandıGri listedeki terörist İstanbul'da yakalandıAranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı.
  • Adliyeye 'ölü' girdi, 'sağ' çıktı19 Temmuz 2018 Perşembe 15:53
  • Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı!19 Temmuz 2018 Perşembe 15:52
  • Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki19 Temmuz 2018 Perşembe 15:47
  • 'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'19 Temmuz 2018 Perşembe 14:33
  • Yüzsüzlüğün böylesi! El sallayarak gittler19 Temmuz 2018 Perşembe 12:55
  • Oktar Babuna için toplanan kanlara ne oldu?19 Temmuz 2018 Perşembe 12:10
  • Tam bir vahşet! 2 çocuğun gözü önünde öldürüp...19 Temmuz 2018 Perşembe 11:30
  • MİT TIR'ları davasında önemli gelişme19 Temmuz 2018 Perşembe 11:17
  • FETÖ'nün "sohbet ablası" gözaltına alındı19 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
  • Kanadalı şirket yapacak! Esed ile PKK anlaştı19 Temmuz 2018 Perşembe 10:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri